Steg von Staffelsee eingestürzt – zwei Personen verletzt

Während auf dem Staffelsee an Fronleichnam die Seeprozession stattfand, stürzte in Seehausen am Staffelsee ein Pfeiler eines Holzstegs ein. Dieser befand sich auf dem Rundweg um den See, teilt die Polizei mit. Beim Einsturz des Stegs verletzten sich zwei Personen. Eine leicht und eine mittelschwer, heißt es.

Wie es zum Unfall während Seeprozession in Seehausen am Staffelsee kam

Gegen 9.30 Uhr sei es zu dem Unglück gekommen, zeitgleich fanden am Vormittag die Gottesdienste auf dem See statt, teilt die Polizei mit. Viele Besucherinnen und Besucher sammelten sich am östlichen Ufer des Sees bei der Bootsanlegestelle. Denn von dort sei die Prozession auf dem See gut zu sehen - auch von einer sich dort befindenden 30 Meter langen Brücke, die dann einstürzte. Ein Holzpfeiler des südlichen Brückenteils gab nach, die Brücke brach zu Teilen ein. Zu diesem Zeitpunkt war die Brücke laut Polizei gut besucht, mehrere Menschen fielen ins 1,2 Meter tiefe Wasser und schwammen von dort an Land.

Eine 72-jährige Urlauberin aus Thüringen stürzte jedoch mit dem Rücken auf einen Stützpfeiler. Sie klagte im Anschluss über Rückenverletzungen und kam wenig später mit dem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Auch ein 79-jähriger Zuschauer aus Seehausen kam an dem Vormittag in eine Klinik. Denn er befand sich unglücklicherweise während des Einsturzes mit seinem Ruderboot unter besagter Brücke. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf und ein Halswirbelsäulen-Syndrom (HWS). Der Mann wurde von einem Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Seehausen aus dem Staffelsee gerettet.

Fronleichnam: 15.000 Euro Schaden an eingestürzter Brücke am Staffelsee in Seehausen

An der Brücke entstand ein geschätzter Sachschaden von 15.000 Euro. Die Brücke wurde bis auf Weiteres von der FFW Seehausen und der Wasserschutzpolizei Murnau gesperrt. Die Ursache für den Einsturz des Stegs sei noch nicht geklärt. Allerdings betont die Behörde, dass sich der Unfall zwar während der Prozession ereignete, diese aber nicht über den Steg führte. Die Polizei ermittelt nun.

Gläubige sitzen bei der Seeprozession auf dem Staffelsee in Booten und verfolgen die Fronleichnamsprozession im Jahr 2023. Foto: Angelika Warmuth, dpa (Archivbild)

