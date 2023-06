55 Jahre alter Motorradfahrer stirbt nach Unfall in Bayern

In Bayern ist ein Motorradfahrer nach einem Unfall leblos im Graben gefunden worden. Er starb an der Unfallstelle. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

In Bayern ist ein Motorradfahrer nach einem Unfall gestorben. Ein Passant entdeckte den 55-Jährigen leblos in einem Graben bei Steinbach am Wald. Der Ort liegt im Landkreis Kronach.

Der Passant wählte den Notruf, woraufhin ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle flog. Das gab am Montagmorgen ein Sprecher der Polizei bekannt. Die Rettungskräfte leiteten Reanimationsversuche ein, die erfolglos blieben. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle.

Hinweise auf andere Beteiligte Fahrzeuge und Verkehrsteilnehmer gab es rund um den Unfall zunächst nicht. Der Polizeisprecher erklärte, dass ein Unfallsachverständiger hinzugezogen wird. Dieser soll den Hergang des tödlichen Unfalls klären.

