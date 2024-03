Klage gegen Stadt München: Luftreinhalteplan wird nicht eingehalten

München soll seinen Luftreinhalteplan nicht voll umsetzen, klagt die Deutsche Umwelthilfe. Deshalb müssten die Bürger noch immer krankmachende Luft atmen.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) klagt gemeinsam mit dem Verkehrsclub Deutschlands (VCD) gegen die Stadt München. Laut ihrem Vorwurf halte die Landeshauptstadt die Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub nicht ein und setzt den Luftreinhalteplan nicht ausreichend um. Brisante Akten würden rechtswidrige Weisungen durch politische Entscheidungsträger belegen. Die Regierung von Oberbayern und das bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz hätten sich jahrelang bewusst über die Einschätzung ihrer Fachebene hinweggesetzt.

Deutsche Umwelthilfe: Saubere Luft in München wäre schon vor Jahren umsetzbar gewesen

"Die von uns enthüllten Akten belegen schwarz auf weiß: Die saubere Luft in München und damit die Vermeidung von Hunderten vorzeitigen Todesfällen und Tausenden an Erkrankungen wäre schon vor Jahren umsetzbar gewesen", so Jürgen Resch, DUH-Bundesgeschäftsführer. Den Behauptungen des Freistaats vor Gericht, wonach Dieselfahrverbote weder rechtlich möglich noch sachlich notwendig seien, hätten die eigenen Beamten vehement und wiederholt widersprochen. Resch verdeutlicht: "Dass die Münchner auch 14 Jahre nach Inkrafttreten des gesetzlichen Grenzwerts noch immer krankmachende Luft atmen müssen, ist die Schuld der bayerischen Politiker."

Remo Klinger, der Rechtsanwalt der DUH in den Verfahren für saubere Luft, erklärt, dass der Grenzwert seit 2010 einzuhalten sei. Die Pläne zur Verbesserung der Luftqualität lägen seit Jahren vor. Dass sie auf politische Weisung hin nie umgesetzt wurden, sei "rechtsstaatlich skandalös".

Die Stadt München hat bisher nur die erste Stufe des Luftreinhalteplans umgesetzt. Das bedeutet, dass Dieselfahrzeuge der Euro-4-Norm und schlechter die Umweltzone nicht befahren dürfen. Die zweite Stufe, bei der auch Dieselfahrzeuge mit Euro-Norm 5 in der Zone verboten sind, ist derzeit ausgesetzt. Voraussichtlich in diesem Frühjahr soll über die nächste Stufe beraten werden.

Stickstoffdioxid-Belastung in München weit oberhalb des Grenzwerts

Nach Angaben der DUH lag die Stickstoffdioxid-Belastung in München im vergangenen Jahr durchschnittlich bis zu zwölf Prozent oberhalb des geltenden Grenzwerts. Damit war sie viermal so hoch wie die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation.

Weil der Luftreinhalteplan trotz eines bestehenden Vergleichs und erneuter Grenzwertüberschreitung im vergangenen Jahr kurz vor der bayerischen Landtagswahl abgeschwächt wurde, haben DUH und VCD im Oktober 2023 erneut eine Klage eingereicht. Verhandelt wird am Donnerstag (14. März) vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof.