Tüv hält Wiederinbetriebnahme von stillgelegten AKW für möglich

Weil Russland die Gaslieferungen an Deutschland drosselt, stellt sich jetzt die Frage, ob stillgelegte AKW wieder in Betrieb genommen werden sollen.

Die Angst, dass Deutschland das Gas ausgeht ist groß. Weil Russland seine Lieferungen drosselt, stellt sich nun die Frage, ob die Wiederinbetriebnahme von stillgelegten Atomkraftwerken die Lösung des Problems sein könnte. Das Erdgas, das vor allem zum Heizen eingesetzt wird, trägt auch etwa zehn Prozent zur Stromproduktion in Deutschland bei. Würde man länger auf Atomenergie setzen, könnte man also mehr Gas zum Heizen nutzen.

Tüv-Chef: Wiederinbetriebnahme von Atomkraftwerken möglich

Konkret geht es bei der Diskussion um die Meiler Brokdorf (Schleswig-Holstein), Grohnde (Niedersachsen) und Gundremmingen C ( Bayern). Diese wurden ende vergangenen Jahres stillgelegt. Der Geschäftsführer des Tüv-Verbands, Joachim Bühler, hält eine rasche Wiederinbetriebnahme der drei Atomkraftwerke für möglich. Der Bild sagte Bühler, eine Wiederinbetriebnahme wäre "keine Frage von Jahren, sondern eher von wenigen Monaten oder Wochen" - und vor allem eine Frage des politischen Willens. "Die drei Kraftwerke befinden sich nach unserer Überzeugung in einem sicherheitstechnischen Zustand, der es möglich machen würde, sie wieder ans Netz zu nehmen." Die Kernkraftwerke zählten zu den sichersten und technisch besten, die es weltweit gebe.

Welche Atomkraftwerke sind in Deutschland noch in Betrieb?

Aktuell sind in Deutschland noch drei Atomkraftwerke am Netz: Emsland in Niedersachsen, Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg. Spätestens am 31. Dezember 2022 müssten auch diese nach geltendem Recht abgeschaltet werden. Um eine Verlängerung rechtlich zu ermöglichen, müsste der Bundestag das Atomgesetz ändern. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will vor Entscheidungen zunächst die Ergebnisse eines zweiten Stresstests zur Sicherheit der Stromversorgung abwarten, wie eine Regierungssprecherin gesagt hatte.

Video: dpa

Aiwanger will Rückbau des Atomkraftwerks Gundremmingen stoppen

Auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) plädiert dafür, die drei Kernkraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen, die bereits abgeschaltet wurden. Er will den Abbau der Anlage in Gundremmingen sofort stoppen. "Wir brauchen jetzt schnellstmöglich eine positive Entscheidung der Bundesregierung zu Gundremmingen, um den Rückbau zu stoppen", sagte der Freie-Wähler-Chef unserer Redaktion.

Was bringt es, Atomkraftwerke zu verlängern?

Kerntechniker Thomas Walter Tromm vom Karlsruher Institut für Technologie geht davon aus, dass der seit dem Jahreswechsel erzeugte Atomstrom genug Erdgas ersetzen kann, um pro Jahr etwa drei Millionen Einfamilienhäuser zu heizen. Es ist allerdings umstritten, wie viel Strom die Atomkraftwerke mit ihren älteren Brennstäben überhaupt noch liefern könnten.

Lesen Sie dazu auch