Drohnensichtungen in München: Was wir wissen und was nicht

Zahlreiche Passagiere sind in der Nacht zu Samstag am Flughafen München gestrandet, nachdem von Drohnensichtungen die Rede war. Der Flugbetrieb wurde gegen 21.30 Uhr vorsorglich eingeschränkt und dann eingestellt. Am Samstagmorgen ab 7.00 Uhr lief der Betrieb schrittweise wieder an. Reisende müssen aber noch den ganzen Tag mit Verspätungen rechnen.
Was wir wissen:
Ablauf:
Betroffene Flüge:
Passagiere:
Vergleichsfälle:
Was wir nicht wissen:
Täter und Motiv:
Gefahrenlage:
Technische Abwehrmaßnahmen:
Zusammenhang mit anderen Fällen:
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden