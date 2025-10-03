Icon Menü
Störung im Luftverkehr: Drohnensichtungen in München: Was wir wissen und was nicht

Störung im Luftverkehr

Drohnensichtungen in München: Was wir wissen und was nicht

Nachdem Menschen von Drohnensichtungen berichten, kommt es am Flughafen München in der Nacht erneut zu Flugausfällen - 6.500 Passagiere sind betroffen. Am Morgen geht der Betrieb weiter.
Von dpa
    Polizei und Feuerwehr sind nach Drohnensichtungen und Flugausfällen am Flughafen München im Einsatz.
    Polizei und Feuerwehr sind nach Drohnensichtungen und Flugausfällen am Flughafen München im Einsatz. Foto: Jason Tschepljakow/dpa

    Zahlreiche Passagiere sind in der Nacht zu Samstag am Flughafen München gestrandet, nachdem von Drohnensichtungen die Rede war. Der Flugbetrieb wurde gegen 21.30 Uhr vorsorglich eingeschränkt und dann eingestellt. Am Samstagmorgen ab 7.00 Uhr lief der Betrieb schrittweise wieder an. Reisende müssen aber noch den ganzen Tag mit Verspätungen rechnen.

    Was wir wissen:

    Ablauf:

    Betroffene Flüge:

    Passagiere:

    Vergleichsfälle:

    Was wir nicht wissen:

    Täter und Motiv:

    Gefahrenlage:

    Technische Abwehrmaßnahmen:

    Zusammenhang mit anderen Fällen:

