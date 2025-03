Mann schläft beim Fahren ein - Trümmerfeld auf A8

Der Sekundenschlaf eines 87-jährigen Autofahrers auf der A8 hatte schwerwiegende Folgen. Der Senior kam am Nachmittag in Richtung München in Höhe Taufkirchen mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Sein Fahrzeug fuhr gegen mehrere Verkehrsschilder und die Schutzplanke. Infolge des Aufpralls sei der Wagen nahezu ungebremst in die Mittelschutzplanke geschleudert worden, die sich dann auf die Gegenfahrbahn in Richtung Salzburg gewölbt habe. Das Auto sei schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen.

Die A8 wurde in Richtung München komplett gesperrt, wie es weiter hieß. In Richtung Salzburg war nur der Seitenstreifen befahrbar. Die Aufräumarbeiten dauerten laut Polizei mehrere Stunden.

Der 87-Jährige aus München und sein ebenfalls im Auto sitzender 85-jähriger Bruder wurden den Angaben zufolge nur leicht verletzt, aber vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Auf der gesamten Autobahn waren laut Polizei Trümmer verteilt. Ein 32-Jähriger und eine 48-Jährige konnten diesen demnach nicht ausweichen, ihre Fahrzeuge wurden auch beschädigt. Das Auto des Unfallverursachers war laut Polizei schrottreif.

Den 87-Jährigen, der eigenen Angaben zufolge nach einem Spaziergang plötzlich am Steuer müde geworden war, erwarte ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Staatsanwaltschaft werde zudem prüfen, ob er seinen Führerschein abgeben muss.