Strafvollzug

06:23 Uhr

Erzwungener Entzug: Wie Drogenabhängige in Bayerns Gefängnissen leiden

Claudia Jaworski will die Situation heroinabhängiger Häftlinge in Bayern verbessern. Ihr Bruder war einer von ihnen.

Plus Markus ist auf erzwungenem Heroin-Entzug. Also schmuggelt seine Schwester ihm Ersatzstoffe in die Haft. Sie kämpft nun gegen ein System, das sich nur langsam wandelt.

Von Fabian Huber

An jenem Tag, an dem seine Schwester zur Schmugglerin wird, friert und schwitzt Markus gleichzeitig. Er ist knochendürr und kreidebleich. Er hat 20 Kilo abgenommen – so steht es in seiner Gesundheitsakte aus der Justizvollzugsanstalt Bernau am Chiemsee. „Er sah einfach scheiße aus“, fasst es Claudia Jaworski, die Schwester, zusammen.

