Häftlinge machen Kunst: Verkaufsschau in der JVA Straubing

Keramik, Modellbau, Malerei: 27 Straubinger Häftlinge gestalten wieder eine Verkaufsschau. Zu sehen ist sie am Wochenende in der JVA der niederbayerischen Stadt.

Ihr kunsthandwerkliches Können zeigen 27 Häftlinge der Justizvollzugsanstalt Straubing bei einer Ausstellung am Wochenende. Am 14. und 15. Oktober haben Besucher die Möglichkeit, an die 1000 Exponate anzusehen und zu kaufen. Vor der Corona-Pandemie fand die Schau jährlich statt, 2020 bis 2022 war sie ausgefallen.

Die Exponate reichen einem Sprecher zufolge von Keramik, Malerei, Holzarbeiten, Modellbau und Gartendekoration bis hin zu Weihnachtsschmuck. Beim Handwerken können die Häftlinge ihnen bisher vielleicht unbekannte Talente oder Interessen entdecken. Sie fertigen die Gegenstände in ihrer Freizeit an.

Der große Teil des Verkaufserlöses geht an die Künstler, den Rest behält die JVA für Unkosten ein. Ausstellungsraum ist die neu renovierte Mehrzweckhalle der JVA.

Die Anstalt rechnet wieder mit zahlreichen Besuchern - und das nicht allein wegen der Kunstwerke. Denn die Besucher haben auch die seltene Möglichkeit, hinter die Mauern der JVA zu blicken. So ist ein maßstabsgetreuer Nachbau eines Haftraumes zu sehen und es gibt Informationen zu Ausbildungsberufen in der JVA.

(dpa)