Autofahrerin wird bei Unfall mit Straßenbahn in München schwer verletzt

Eine 69-jährige Autofahrerin stieß an einer Kreuzung in München-Bogenhausen mit einer Straßenbahn zusammen und wurde dabei schwer verletzt. Fahrgäste der Tram befreiten sie aus ihrem Auto.

Im Münchner Stadtteil Bogenhausen stießen am Samstagabend gegen 19.30 Uhr eine Tram und ein Auto zusammen. Die Straßenbahn prallte an einer Kreuzung in die Fahrerseite des Autos einer 69-Jährigen. Diese wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

In der Tram befanden sich zwei Notärzte, die privat unterwegs waren. Sie konnten die Frau aus ihrem Auto befreien und begannen mit der Erstversorgung. Ein Rettungswagen brachte die 69-Jährige in den Schockraum einer Münchner Klinik. Die Feuerwehr kümmerte sich bis zum Eintreffen eines Krisendienstes um den Trambahnfahrer und die Fahrgäste. Bei dem Aufprall war außer der Autofahrer niemand verletzt worden. Wie sich der Unfall ereignet hatte, ist bislang unklar, und auch die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

