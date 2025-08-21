Ist Ihre auch dabei? Das sind die zehn häufigsten Straßennamen in der Region

Wann sind Sie das letzte Mal in einer Hauptstraße gelandet? Die Wahrscheinlichkeit, dass es noch nicht allzu lange her ist, ist in Deutschland hoch: Insgesamt 6451 Hauptstraßen gibt es in allen 16 Bundesländern. Egal ob in größeren Städten oder kleinen Gemeinden – kein anderer Straßenname ist häufiger.

Das gilt auch für Bayerisch-Schwaben. 1441 Hauptstraßen gibt es laut der Daten von Overpass Turbo in unserer Region. Dahinter folgt auf Platz Zwei die Bahnhofstraße. 980 Mal wurde dieser Straßenname in der Region vergeben. Er erinnert daran, wie wichtig die Eisenbahn im 19. und 20. Jahrhundert war – und so haben wohl auch heute noch Ortschaften, in denen der Bahnhof längst Geschichte ist, immer noch eine Bahnhofstraße als Erinnerung.

Führen alle Wege nach Augsburg?

Nicht alle Wege führen nach Rom, aber in Bayerisch-Schwaben doch recht viele nach Augsburg. 609 Augsburger Straßen gibt es in der Region und somit sichert sich der Straßenname Platz Drei im Ranking. Das zeigt, wie wichtig die Präsenz der Großstadt in der Region war und auch immer noch ist.

Klassisch geht es auf Platz Vier weiter: Die Dorfstraße gibt es 557 Mal in der Region Bayerisch-Schwaben. In vielen Gemeinden verläuft sie direkt durch den Kern, ist möglicherweise von der Kirche, dem Wirtshaus und der Bäckerei flankiert, sofern es sie denn im jeweiligen Dorf (noch) gibt.

Der Zweck des Straßennamens auf Platz Fünf ist eindeutig: Die Schulstraße gibt es 392 Mal. Für Generationen von Kindern gehörte sie zu den wichtigsten Wegen ihres jungen Lebens. Ähnlich wie auch bei den Bahnhöfen wird es nicht mehr an jeder Schulstraße auch eine Schule geben. Manche wurden geschlossen, zusammengelegt oder mussten Neubauten am Ortsrand weichen. Die Gebäude wurden oft umfunktioniert: Gemeindeämter, Kindergärten oder auch Wohnhäuser befinden sich heute in ehemaligen Schulen – und manche davon eben in der Schulstraße.

Diese Straße weist auf die geografische Lage hin

Auf Platz Sechs findet sich die Bergstraße mit 369 Eintragungen. Der Name verrät, dass viele Städte und Gemeinden in der Region eben nicht auf flachem Land gebaut wurden, sondern die Orte zum Teil bereits im Alpenvorland liegen. Darauf deutet auch der Straßenname auf Platz Sieben hin: Die Kemptener Straße gibt es 338 Mal in der Region und verweist auf die wichtigste Stadt im Allgäu.

Minimal poetischer wird es auf Platz Acht: Hier befindet sich mit 320 Eintragungen die Gartenstraße. Direkt dahinter folgt mit 298 Mal die Ulmer Straße. Das zeigt die enge Verbindung zur baden-württembergischen Grenzstadt Ulm. Sie ist zwar nicht Teil des Regierungsbezirks, spielt wirtschaftlich und verkehrstechnisch dennoch eine wichtige Rolle in der Umgebung. Kein Wunder also, dass auch dorthin viele Straßen führen.

Diese Straße ist nach einem Ritter benannt

Die Top 10 beschließt ein Straßenname, der einen der bedeutendsten deutschen Sozialreformer und ehemaligen Bürgermeister von Heddesdorf (heute Stadtteil von Neuwied) ehrt: Die Raiffeisenstraße gibt es 264 Mal in Bayerisch-Schwaben. Friedrich Wilhelm Raiffeisen war zwar kein Schwabe, gilt aber als Vorreiter der Genossenschaftsidee, auf der die moderne Genossenschaftsbewegung basiert, insbesondere die nach ihm benannten Raiffeisenbanken. Wichtig war ihm vor allem die ländliche Strukturentwicklung, denn auf dem Land herrschte während seiner Amtszeit im späten 19. Jahrhundert große Armut. Aus dem von ihm gegründeten Heddesdorfer Wohltätigkeitsverein wurde schließlich der Heddesdorfer Darlehenskassenverein, der nach heutigem Verständnis als erste Genossenschaftsbank gelten kann. Dadurch wollte er verarmten Familien helfen, ihre Umstände zu verbessern.

Die Raiffeisenstraße in Schiltberg. Foto: Redaktion Aichach (Archivbild)

1884 wurde er für seine Verdienste von Kaiser Wilhelm I. zum Ritter des Roten Adlerordens ernannt – und bis heute tragen viele Straßen in ganz Deutschland seinen Namen.

Die häufigsten Straßennamen im Überblick

Haupstraße: 1441 Bahnhofstraße: 908 Augsburger Straße: 609 Dorfstraße: 557 Schulstraße: 392 Bergstraße: 369 Kemptener Straße: 338 Gartenstraße: 320 Ulmer Straße: 298 Raiffeisenstraße: 264