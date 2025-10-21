Hohlräume in München: Solange dauern die Sanierungsarbeiten in der Fürstenrieder Straße

Vergangene Woche wurden bei Bauarbeiten für die Tram-Westtangente in München Hohlräume unter der Fürstenrieder Straße entdeckt. Nach einer Untersuchung teilten die Stadtwerke München (SWM) am Montag das weitere Vorgehen mit. Nun ist klar, worauf man sich in München einstellen muss.

Laut einer Pressemitteilung der SWM erstreckt sich der betroffene Bereich vom südöstlichen Kreuzungsbereich bis etwa 20 Meter in die östliche Gotthardstraße. Auch im nordöstlichen Kreuzungsbereich werden Hohlräume vermutet. Dort soll nun ebenfalls der Boden untersucht werden.

Sperrung der östlichen Gotthardstraße kann bis in den November dauern

Die Hohlräume im südöstlichen Kreuzungsbereich können voraussichtlich bereits ab kommenden Montag, 27. Oktober, verfüllt werden. Die Arbeiten werden mindestens eine Woche dauern, heißt es in der Mitteilung. Das bedeute, dass die Sperrung der östlichen Gotthardstraße nicht vor Ende Oktober aufgehoben werden kann. Von Ende Oktober bis Mitte Dezember soll der Boden im Bereich der Fürstenrieder Straße südlich und nördlich der Kreuzung saniert werden.

Geplant ist laut SWM, dass der Streckenabschnitt zwischen Agnes-Bernauer-Straße und Ammerseestraße am 27. Februar 2026 in Betrieb genommen wird. Die Stadtwerke versuchen, die Sperrung der Überfahrt im Kreuzungsbereich zu nutzen und den Bauplan kurzfristig umzustellen, heißt es in der Mitteilung. Damit soll der Gleisbau vorangetrieben und zusätzliche Verkehrseinschränkungen zu einem späteren Zeitpunkt vermieden werden.

Hohlräume unter der Straße: Der Verkehr wird weiter umgeleitet

Für den Straßenverkehr bedeutet das:

Der Verkehr in Richtung Norden wird weiterhin ab der Ammerseestraße abgeleitet

Die Fürstenrieder Straße bleibt zwischen Camerloher Straße und Gotthardstraße in nördlicher Fahrtrichtung gesperrt. Die Zufahrt zu den anliegenden Grundstücken ist weiterhin grundsätzlich möglich.

Die Überfahrt der Gotthardstraße über die Fürstenrieder Straße bleibt zur Bodensanierung sowie für Gleisbauarbeiten bis voraussichtlich Ende des Jahres gesperrt.

Östlich der Fürstenrieder Straße bis zur Friedenheimer Straße bleibt die Gotthardstraße bis voraussichtlich Ende Oktober gesperrt. Für Anlieger ist auch hier die Zufahrt weiterhin möglich.

Für Menschen, die auf Busse angewiesen sind, bedeutet das:

Die Buslinien 51 und 151 werden in Richtung Moosach Bahnhof/Westfriedhof zwischen Ammerseestraße und Laim Bahnhof über die Haltestelle Westendstraße umgeleitet.

Der Bus 168 wird in Richtung Nymphenburg Süd zwischen Guido-Schneble-Straße und Laimer Platz umgeleitet. Die Haltestelle Aindorferstraße kann nicht bedient werden. Die Haltestelle Laimer Platz ist in die Gotthardstraße verlegt.

Die Ersatzbuslinien 19 und N19 werden in Richtung Westendstraße zwischen Laim Bahnhof und Agnes-Bernauer-Straße umgeleitet. Die Haltestellen Fürstenrieder Straße, Laimer Platz und Friedenheimer Straße entfallen.