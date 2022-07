Landwirt bei Mäharbeiten von Traktor getötet

Ein Landwirt ist in Niederbayern bei Mäharbeiten von seinem Traktor überrollt worden und ums Leben gekommen.

Der 74-Jährige war am Montag mit dem Fahrzeug über ein Feld in der Nähe von Wiesenfelden (Landkreis Straubing-Bogen) gefahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der Mann habe seine Arbeit vermutlich wegen einer kaputten Bremsanlage beendet und den Traktor abgestellt. Wahrscheinlich habe er versucht, den Schaden selbst zu beheben. Dabei soll er sehr nah am Traktor gewesen sein. Weil dieser auf abschüssigem Gelände stand, setzte er sich in Bewegung, wie es in der Polizeimitteilung hieß. Der Bauer wurde unter einem Reifen eingeklemmt.

(dpa)