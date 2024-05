Mann setzt Rollator in Brand: Seniorenheim evakuiert

Zwei Verletzte, 100.000 Euro Schaden: Wegen eines Brands muss ein Seniorenheim im niederbayerischen Mitterfels evakuiert werden. Verursacher soll ein Bewohner gewesen sein.

Weil ein Bewohner die Reifen seines Rollators mutmaßlich mit einem Feuerzeug angezündet hat, ist ein Zimmer in einem Seniorenheim in Niederbayern in Brand geraten. Das Untergeschoss der Einrichtung in Mitterfels (Landkreis Straubing-Bogen) musste deshalb evakuiert werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zwei Mitarbeiterinnen des Heims erlitten bei dem Brand am Samstag demnach leichte Rauchvergiftungen und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.

Von den etwa 100 Bewohnerinnen und Bewohnern des Seniorenheims kamen demnach zwölf nach dem Brand zunächst in einem leerstehenden Geschoss unter. Laut Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

(dpa)