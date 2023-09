Mann droht und fordert Geld: Frau verfolgt ihn mit Rad

Ein Mann hat in Niederbayern zwei Frauen mit dem Messer bedroht, um Geld von ihnen einzufordern, und ist dann von einer der Geschädigten mit dem Fahrrad verfolgt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bedrohte der 47-Jährige am Donnerstag eine 34-Jährige an einem Geldautomaten in Straubing mit einem Messer. Der Täter flüchtete den Angaben zufolge dann mit einem niedrigen Bargeldbetrag. Die Geschädigte verfolgte den zu Fuß Flüchtenden mit ihrem Fahrrad. Polizeibeamte nahmen den 47-Jährigen kurze Zeit später fest.

Der Täter hatte den Angaben zufolge vor der Verfolgerin bereits eine weitere Frau mit dem Messer am Geldautomaten bedroht und ebenfalls Bargeld eingefordert. Er ließ von ihr ab, weil die 68 Jahre alte Frau kein Geld bei sich hatte. Beide Frauen blieben unverletzt.

Bereits Donnerstagnachmittag wurde der Beschuldigte dem Amtsgericht vorgeführt. Der Richter erließ den Angaben nach gegen den 47-Jährigen einen Haftbefehl wegen des Verdachts von Raubdelikten. Der Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

(dpa)