Mit Sportwagen durch Hauswand gefahren

Ein 35 Jahre alter Mann ist mit seinem Sportwagen durch eine Hauswand in Straubing in Niederbayern gefahren und gegen zwei weitere Autos geprallt. Der Mann war in der Nacht auf Donnerstag stadtauswärts mit dem Auto unterwegs, als er von der Straße abkam, wie die Polizei mitteilte. Dort durchbrach er mit seinem Auto eine Hauswand und stieß mit zwei Autos zusammen, die vor dem Haus geparkt waren.

Der Rettungsdienst brachte den 35-Jährigen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Insgesamt entstanden bei dem Unfall laut Polizei geschätzt 200.000 Euro Schaden. Bei der Unfallaufnahme gab es Hinweise darauf, dass der Mann Alkohol getrunken habe, weshalb die Polizei einen Bluttest anordnete. Außerdem hatte er keinen Führerschein. Gegen ihn wird jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

(dpa)