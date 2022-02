Straubing Tigers holen US-Amerikaner Parks als neuen Torwart

Die Straubing Tigers haben nach dem Weggang von Torwart Tomi Karhunen den US-Amerikaner Tyler Parks als Nachfolger (29) verpflichtet.

Der fast zwei Meter große Schlussmann wird am Mittwoch in Straubing erwartet und soll bereits am Wochenende zum in der Deutschen Eishockey Liga zum Einsatz kommen, wie der Verein am Dienstag mitteilte.

"Trotz des schwierigen Zeitpunkts sind wir froh, dass wir mit Tyler Parks einen erfahrenen Goalie für die Straubing Tigers gewinnen konnten. Wir erwarten von Tyler einen stabilen Rückhalt für unsere Mannschaft und hoffen mit ihm unsere Ziele erreichen zu können", äußerte Straubings Manager Jason Dunham.

