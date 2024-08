Oberleitungsschaden bremst Zugverkehr aus

Wegen einer Störung an einer Oberleitung in Esslingen ist der Zugverkehr auf der Strecke Stuttgart-München beeinträchtigt. An der Behebung werde voraussichtlich bis in die Nachtstunden gearbeitet, teilte die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite mit. «Unser Personal vor Ort arbeitet unter Hochdruck an der Beseitigung der Störung.»

Einzelne ICE- und TGV-Züge zwischen München und Stuttgart fallen den Angaben nach aus. Andere hätten Verspätungen von etwa 30 Minuten. Sowohl für Regionalbahnen als auch S-Bahnen sollten Busse als Ersatz zwischen Esslingen und Plochingen fahren, teilten DB Regio Baden-Württemberg und die S-Bahn Stuttgart jeweils über den Kurznachrichtendienst X mit.