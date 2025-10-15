Strecke gesperrt: Zugausfälle und Verspätungen zwischen München und Lindau

Eine Streckensperrung sorgt für Verspätungen und Zugausfälle einer Verbindung durch Schwaben. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, kommt es auf der Strecke zwischen München Hauptbahnhof und Lindau-Reutin zu massiven Beeinträchtigungen. Betroffen sind ECE-Züge, die hinter der Schweizer Grenze eigentlich weiter nach Zürich fahren sollen.

Zugausfälle wegen Streckensperrung zwischen München und Lindau

Als Grund wird von der Bahn eine Streckensperrung angegeben. Die Störung liegt demnach seit 3:58 Uhr vor. Die Bahn bittet Reisende, sich vor Reiseantritt auf bahn.de oder über den DB Navigator zu informieren.

„Aufgrund einer Streckensperrung zwischen München und Lindau kommt es zu Verspätungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Vereinzelte Verbindungen fallen aus“, schreibt die Bahn. Der ECE 198, der um 6:54 Uhr vom Münchner Hauptbahnhof hätte losfahren sollen, ist dem DB Navigator zufolge bereits ausgefallen.

Langsamfahrstrecken und Sperrungen: Das ist zwischen München und Buchloe geplant

Die betroffene Strecke war auch zuletzt Gegenstand von Schlagzeilen: Die Deutsche Bahn wird auf der Strecke München-Buchloe im nächsten Jahr mehrere Langsam-Fahrstellen einrichten. Hintergrund ist das in die Jahre gekommene Schienennetz. An den betroffenen Stellen dürfen Züge dann nur noch 70 Kilometer pro Stunde statt wie bisher 160 Stundenkilometer fahren. Das soll auf etwa 25 Kilometern Länge gelten, was laut Bahn einen Zeitverlust von etwa einer Viertelstunde bedeuten dürfte. Das teilte die Schienennetzgesellschaft der Deutschen Bahn (DB), die DB Infrago, vergangene Woche mit.

Insbesondere weil Reisende damit auch Anschlusszüge verpassen dürften, sorgte die Ankündigung für erhebliche Kritik. Laut Bahn würde die Maßnahme auch dazu führen, dass sich die Kapazität der Strecke verringert – es sollen also weniger Züge auf den Schienen unterwegs sein. Man arbeite aber an den notwendigen Instandsetzungsarbeiten, hieß es von der Deutschen Bahn.

Laut internen Unterlagen plant die DB Infrago auf der Linie München – Lindau eine Totalsperre zwischen Buchloe und Hergatz, die vom 21. Juli bis 10. November 2028 dauern soll. Als Grund wird „Verbesserung Netzzustand“ angegeben.

Pünktlichkeit der Züge in Bayern: Verspätungen besonders oft im Allgäu

Bei einer Auswertung der Pünktlichkeit der Nahverkehrszüge in Bayern zeigt sich auch: Auf den Strecken im Allgäu kommt es bnesonders häufig zu verspätungen. Warum das so ist und wo die Züge vergleichweise pünktlich sind, lesen sie hier.