Notarzteinsatz am Gleis: Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Würzburg gesperrt

Im Norden Bayerns müssen sich Bahnreisende auf Verzögerungen einstellen. Derzeit ist die Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Würzburg wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis gesperrt. Speziell betrifft das den Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen Kitzingen und Iphofen.

Laut Mitteilung der DB Regio Bayern können Züge aus Richtung Würzburg Hauptbahnhof nicht fahren. Züge aus Richtung Nürnberg Hauptbahnhof verkehren bis zur Haltestelle in Neustadt an der Aisch und enden vorzeitig. Die Sperrung der Strecke startete laut der Störungskarte der Bahn um 12 Uhr und soll noch bis 15 Uhr andauern.

Passagiere sollen alternativ die Verbindung über Schweinfurt und Bamberg nehmen

Laut der Mitteilung arbeitet die Bahn derzeit daran, einen Schienenersatzverkehr für die Passagiere einzurichten. Die Bahn bittet Fahrgäste, sofern möglich, alternativ die Verbindung über Bamberg und Schweinfurt zu nutzen.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.