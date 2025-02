Verdi ruft für Donnerstag und Freitag zum Streik am Flughafen München auf

Am Münchner Flughafen kommt es am Donnerstag und Freitag, 27. und 28. Februar, zu einem Warnstreik. Das kündigte die Gewerkschaft Verdi am Montag an. „Nach ergebnislosen Tarifverhandlungen“ wolle man „ein deutliches Zeichen für faire Arbeitsbedingungen und angemessene Vergütung der Beschäftigten“ setzen.

Streik am Flughafen München: Das müssen Reisende wissen

Der Warnstreik soll sich über 48 Stunden ziehen. Wie aus der Erklärung von Verdi (externer Link) hervorgeht, beginnt der Streik am Donnerstag um 0 Uhr und endet am Freitag um 24 Uhr. Demnach sollen sowohl die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ihre Arbeit niederlegen als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bodenverkehrsdienste FMG, SGM, Aeroground, AHS, Swissport sowie EFM. Diese sind unter anderem für das Be- und Entladen der Flugzeuge zuständig. Auch die Sicherheitskontrollen sind von den Streiks betroffen.

Die Gewerkschaft informiere bewusst frühzeitig über den Warnstreik, damit sich die Flugreisenden darauf einstellen könnten, wird die Landesfachbereichsleiterin von Verdi Bayern, Manuela Dietz, in der Mitteilung zitiert. Durch den Streik müssen sich die Fluggäste auf Einschränkungen im Flugverkehr einstellen.

Streik am Münchner Flughafen könnte erhebliche Auswirkungen auf Flugverkehr haben

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Flughafen leisteten einen "unverzichtbaren Beitrag zur Sicherheit und Zuverlässigkeit des Luftverkehrs“, rund um die Uhr und bei jedem Wetter, so Dietz. „Die zunehmende Arbeitsverdichtung und der anhaltende Personalmangel belasten die Beschäftigten erheblich“, erklärt sie weiter. „Wir setzen uns für eine faire Anerkennung dieser Leistung ein.“

Wie sich die Streiks konkret auf den Flugverkehr auswirken, ist noch nicht bekannt. Verdi bittet die Flugpassagiere, „sich bei Fragen direkt an ihre jeweilige Fluggesellschaft zu wenden“. Als der Münchner Flughafen Ende März 2023 für zwei Tage von Verdi bestreikt worden war, entschieden die Verantwortlichen sogar, den regulären Flug- und Frachtverkehr am Flughafen für diese Zeit einzustellen. Aktuell heißt es auf der Webseite des Flughafens: Wegen des Streiks sei „mit erheblichen Auswirkungen auf den Verkehrsbetrieb zu rechnen. Passagieren wird daher empfohlen, sich vor ihrer Anreise zum Flughafen über den aktuellen Flugstatus bei Ihrer Airline zu informieren.“

Verdi fordert acht Prozent mehr Lohn und mehr freie Tage

Zuletzt war die zweite Tarifrunde zwischen Bund und Kommunen auf der einen und der Gewerkschaft auf der anderen Seite, aus Sicht Verdis „enttäuschend verlaufen“. Diese hatte am 17. und 18. Februar in Potsdam stattgefunden. Verdi fordert acht Prozent mehr Lohn pro Monat für die Beschäftigten, mindestens aber 350 Euro, außerdem Zuschläge für „besonders belastende Tätigkeiten“. Auch die Vergütungen für Auszubildende sowie Praktikantinnen und Praktikanten soll um 200 Euro monatlich gesteigert werden. Drei zusätzliche freie Tage sowie ein „Meine-Zeit-Konto“ sollen den Beschäftigten zudem „mehr Zeitsouveränität“ und Entlastung verschaffen.

Dazu erklärt Yvonne Götz von Verdi: „Nach zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden sehen wir uns zu diesem Schritt gezwungen. Die Arbeitgeber haben bisher kein Angebot vorgelegt, das den berechtigten Forderungen der Beschäftigten gerecht wird.“ Welche Kundgebungen im Zuge des Streiks am Donnerstag und Freitag geplant sind, will die Gewerkschaft noch bekanntgeben.

Schon bei der ersten Verhandlungsrunde in Potsdam, Anfang Januar, hatten die Kommunen die Forderung der Gewerkschaft ohne ein Gegenangebot abgelehnt, da sie nicht finanzierbar sei. Die Ergebnisse der Verhandlungen betreffen rund 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Deutschland.