Discover-Streik von Dienstag bis Freitag: Auch Münchner Flughafen betroffen

Mitarbeiter der Fluggesellschaft Discover Airlines wollen von Dienstag, 27. August, bis Freitag, 30. August, streiken. Mitte August hatten die „Unabhänginge Flugbegleiter Organisation“ (Ufo) und die „Vereinigung Cockpit“ (VC) über einen Streik abgestimmt. Sie kritisierten, dass die Fluggesellschaft einen Tarifvertrag mit der Gewerkschaft Verdi abgeschlossen hatte, statt mit den beiden Fachgewerkschaften.

Discover Airlines kritisiert den geplanten Streik

Die Fluggesellschaft reagiert verärgert. „Discover Airlines verurteilt den Streikaufruf der beiden Gewerkschaften Ufo und VC aufs Schärfste“, erklärte das Unternehmen. Dass der Streik ausgerechnet in der Urlaubszeit stattfindet, sei völlig unverantwortlich, da Discover bereits einen Tarifvertrag mit der Gewerkschaft Verdi abgeschlossen hatte.

Die Passagiere seien die Leidtragenden der politischen Agenda von Ufo und VC, so Discover Airlines. Am Montagnachmittag will die Fluggesellschaft darüber Auskunft geben, wie viele Flüge ausfallen werden. Bei einem Streik zum Jahresbeginn konnte die Fluggesellschaft die Folgen in Grenzen halten – auch dank Unterstützung im Lufthansa-Netzwerk.

Deshalb streiken die ufo und die VC diese Woche

Der Grund, wieso Ufo und VC streiken, ist ein Konflikt mit der Gewerkschaft Verdi. Mit dieser Gewerkschaft hatte Discover Airlines Anfang August einen Tarifvertrag abgeschlossen.

Die Forderungen von Ufo und VC unterscheiden sich nicht sehr stark von dem, was Discover im Tarifvertrag mit Verdi beschlossen hat. Die beiden Fachgewerkschaften wollen aber eigene Tarifverträge durchsetzen. Sie argumentieren, es seien zu wenige Flugbegleiter und Piloten bei Verdi. Ein viel größerer Teil des Flugpersonals sei entweder in der Ufo oder in der VC. Die Ufo schreibt in einer Erklärung zu dem Streik diese Woche: „Hier wird das Geld, das auf alle verteilt werden müsste, nur an diejenigen gegeben, die in die Gewerkschaft eintreten, die der Arbeitgeber für sie ausgesucht hat.“

Discover Airlines wurde erst vor drei Jahren gegründet. Sie gehört zur Lufthansa. Die vergleichsweise kleine Fluggesellschaft fliegt von Frankfurt und München aus klassische Urlaubsorte an. Schon Anfang des Jahres streikten die Piloten von Discover Airlines mehrere Male. Zuletzt im Februar für drei Tage. Ihr Ziel war ein erster Tarifvertrag für das noch junge Unternehmen.