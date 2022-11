Streik beim BR hat Auswirkungen auf das Programm

Beim Bayerischen Rundfunk wird am Mittwoch gestreikt. Das hat Auswirkungen auf das Programm. Einzelne Sendungen werden verschoben oder fallen aus.

Die Gewerkschaft Verdi hat am Mittwoch in der Tarifauseinandersetzung mit dem Bayerischen Rundfunk zu einem Warnstreik aufgerufen. Das hat Auswirkungen auf das Programm. Einzelne Sendungen online, im Radio und im Fernsehen verschieben sich oder fallen aus.

Verdi ruft zum Streik beim BR auf

Der Streik hat um vier Uhr begonnen und dauert bis zum Ende der letzten am Mittwoch beginnenden Schicht, so Verdi. Der Aufruf der Gewerkschaft richtet sich an alle festen und freien Mitarbeiter aller bayerischen Betriebsteile und Betriebsstätten des Bayerischen Rundfunks, des Hauptstadtstudios Berlin des Bayerischen Rundfunks, der ARD.ZDF Medienakademie Nürnberg, der ARGE RBT Nürnberg, der ARD-Programmdirektion München sowie der BR Media.

Streik beim BR: Programm online, im TV und Radio betroffen

"Der BR versucht, die Auswirkungen auf das Programm so gering wie möglich zu halten", so der Rundfunk auf seiner Homepage. Trotzdem seien Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden. Doch es sei bereits absehbar, dass der BR zentrale Nachrichten auf allen Wellen senden wird.

Darum geht es beim Streik beim BR

Hintergrund des Streiks sind laufende Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaften fordern eine Laufzeit von zwölf Monaten sowie eine Anhebung der Honorare und Gehälter um 5,75 beziehungsweise sechs Prozent. "Der BR orientiert sich am Tarifabschluss des Öffentlichen Dienstes der Länder und hat seinen Tarifpartnern für eine Laufzeit von 24 Monaten eine Tarifsteigerung um 2,8 Prozent sowie einen raschen Inflationsausgleich in Form einer Einmalzahlung geboten", so der Rundfunk. Für den BR sein außerdem eine tarifliche Regelung der sachgrundlosen Befristung und einer einheitlichen Honorierung der redaktionellen Mitarbeit Voraussetzung für eine Einigung. Als nächster Verhandlungstermin wurde zwischen den Tarifparteien der 25. November vereinbart.

Streik beim Bayerischen Rundfunk im Oktober

Bereits am 13. Oktober wurde beim BR gestreikt – damals jedoch nur von elf bis 19 Uhr. "Auch unsere Kolleginnen und Kollegen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk müssen wegen gestiegener Energiekosten im vergangenen Jahr mit hohen Nachzahlungen rechnen und die Kosten für Lebensmittel und Kraftstoffe steigen exorbitant", argumentierte Verdi im Oktober.