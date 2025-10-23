Tarifstreit zwischen Lufthansa und Piloten: Kommt es doch zum Streik?

Kann ein Streik bei der Lufthansa noch abgewendet werden? Der Tarifstreit zwischen der Airline und den Piloten ist festgefahren. Nun könnte es erstmals nach drei Jahren wieder einen umfassenden Arbeitskampf der Piloten geben. Zwar hatten die Airline und die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit Gespräche angestrebt. Doch Verhandlungen sind nun zunächst geplatzt.

Die Lufthansa-Piloten sind sehr motiviert zu streiken. Das zeigte eine Urabstimmung Anfang Oktober. Seitdem hat die Vereinigung Cockpit (VC) das Streikmandat in der Tasche: Jederzeit müssten die Airline und ihre Flugreisenden sich auf Streik, Flugausfälle und Verspätungen einstellen, drohte die Gewerkschaft. Auf eine ganz konkrete Streikandrohung aber verzichtete VC bisher.

Was bedeutet das für einen möglichen Streik der Piloten? Was bekannt ist und welche Auswirkungen ein Lufthansa-Streik auf den Flughafen München haben könnte, fassen wir hier in der Übersicht zusammen.

Warum droht ein Streik der Lufthansa-Piloten?

Hintergrund des möglichen Arbeitskampfes ist die Debatte um Betriebsrenten für die rund 4.800 Pilotinnen und Piloten der Lufthansa. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit fordert höhere Arbeitgeberbeiträge zur betrieblichen Altersvorsorge – und zwar dreimal so hoch wie bisher. Laut einer Modellrechnung, die das Portal aero.de veröffentlicht, soll Lufthansa zur Betriebsrente für einen Piloten mit 10.000 Euro Grundgehalt und 3000 Euro Zulagen pro Monat von derzeit 800 Euro auf 2600 Euro steigen. Zudem fordert die Gewerkschaft eine Extraeinzahlung sowie eine Bonuszahlung von 1000 Euro pro Jahr. Die Fluggesellschaft hält die Forderungen für unbezahlbar und lehnt ab. Nach etlichen Verhandlungsrunden erklärte die Gewerkschaft die Gespräche für gescheitert. Nun gab es zwar Gespräche, doch echte Verhandlungen waren noch nicht wieder möglich.

Kann der Lufthansa-Streik der Piloten noch verhindert werden?

Aktuell kommen Lufthansa und Vereinigung Cockpit auf keinen gemeinsamen Nenner. Zuletzt hatte es Sondierungen gegeben, die Verhandlungen sollten unter strikter Vertraulichkeit geführt werden. Dazu kam es bisher aber nicht. Unter Berufung auf Kreise der Verhandler berichtet das Portal, dass man sich nicht auf völlige Verschwiegenheit einigen konnte. Für die Gewerkschaft ein No Go. Ob und wann die Gespräche zwischen Lufthansa und der Vereinigung Cockpit wieder aufgenommen werden, ist völlig offen.

Mit welchem Ausmaß ist bei einem Streik der Lufthansa-Piloten zu rechnen?

Machen Gewerkschaft und Arbeitnehmer ernst und kommt es tatsächlich zu einem Streik unter Lufthansa-Piloten, müssen sich Reisende auf massive Einschränkungen einstellen. Dann sind nicht nur Verspätungen zu erwarten, sondern auch enorm viele Flugausfälle an allen deutschen Flughäfen, die von Lufthansa angeflogen werden. In der Vergangenheit hatte Lufthansa bei solch umfassenden Pilotenstreiks nahezu alle Flüge im betroffenen Zeitraum abgesagt. Und auch diesmal ist die Streikbereitschaft in der Belegschaft offenbar sehr hoch. Damit wäre auch der Flughafen München betroffen, der für die Lufthansa ein wichtiger Knotenpunkt ist.

Wie viele Lufthansa-Piloten stehen hinter dem drohenden Streik?

Bei einer Urabstimmung Anfang Oktober haben sich die Arbeitnehmer laut VC ganz klar für einen Streik positioniert. Rund 90 Prozent der Lufthansa-Piloten und rund 95 Prozent der Lufthansa-Cargo-Piloten hätten sich bei der Abstimmung beteiligt, so die Gewerkschaft. Die Piloten unterstützen den Angaben nach zu 88 Prozent beziehungsweise unter den Cargo-Piloten zu 96 Prozent den Arbeitskampf. Notwendig sind bei der Urabstimmung mindestens 70 Prozent Ja-Stimmen der betroffenen Mitglieder. Enthaltungen und Nicht-Teilnahmen an der Abstimmung werden als Nein-Stimmen gewertet.

Was sagt Lufthansa zu dem Tarifkonflikt mit den Piloten?

Die Airline hofft, den Streik und damit auch negative Folgen für die Flugreisenden abwenden zu können. Unmittelbar nach Veröffentlichung des Ergebnisses der Urabstimmung erklärte man sich zu weiteren Verhandlungen bereit. Der zuständige Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann sagte: „Tragfähige Lösungen können nur am Verhandlungstisch gefunden werden.“

Allerdings befindet sich Lufthansa in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage, denn gerade die Kernmarke Lufthansa macht nach Angaben des Unternehmens länger keinen Gewinn mehr. Die zuletzt defizitäre Lufthansa-Kerngesellschaft durchläuft derzeit ein Sanierungsprogramm. Ihr Chef Jens Ritter hatte erklärt, keine Mittel zu haben, um die betriebliche Altersvorsorge der Piloten aufzustocken.