Tarifkonflikt im bayerischen Handel: Verdi ruft heute zum Streik auf

Heute wird im bayerischen Handel wieder gestreikt. Nicht nur Lager und Logistikzentren sind betroffen – auch Beschäftigte von Supermärkten und Geschäften nehmen am Warnstreik teil.

Seit Monaten wird im bayerischen Handel immer wieder gestreikt. Am Freitag hat die Gewerkschaft Verdi nach eigenen Angaben die Beschäftigten von mehr als 90 Betrieben zum Ausstand aufgerufen. Darunter sind Zentrallager oder Logistikzentren großer Supermarktketten, unter anderem von Edeka, Lidl, Penny und Rewe. Die Folge des Warnstreiks können laut Verdi Versorgungsengpässe sein. Unter anderem sollen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Supermärkten selbst, von Großmärkten, von einzelnen Filialen der Bekleidungsketten H&M und Zara sowie von zwei Ikea-Filialen ihre Arbeit niederlegen. Einzelne Betriebe seien dabei schon seit Tagen im Ausstand.

Streik im bayerischen Handel heute: Verdi will Druck in Tarifkonflikt erhöhen

Grund für die Warnstreiks ist der Tarifkonflikt zwischen Verdi Bayern und den Arbeitgebern im bayerischen Handel. Die Gewerkschaft will mit den Ausständen den Druck erhöhen. "Es braucht dringend Entgelterhöhungen, die den dramatischen Preissteigerungen etwas entgegensetzen", betonte der Verdi-Verhandlungsführer im bayerischen Einzelhandel, Hubert Thiermeyer. In den kommenden Wochen stehen weitere Verhandlungen im Handel an, unter anderem am 12. Juli für den Einzelhandel.

Streik im bayerischen Handel heute: Was fordert Verdi?

Ein Großteil der Beschäftigten im bayerischen Handel ist laut Verdi akut von Altersarmut bedroht. "Viele Beschäftigte sind in einer existenziellen Krise und wissen nicht mehr, wovon sie notwendige Ausgaben bezahlen sollen", erklärt Thomas Gürlebeck, Verdi-Verhandlungsführer im bayerischen Großhandel. Die Tarifverhandlungen zwischen Verdi und den Arbeitgebern werden in der kommenden Woche fortgesetzt.

Das fordert die Gewerkschaft für Beschäftigte im bayerischen Einzel- und Versandhandel:

Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 Euro in der Stunde

Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 250 Euro im Monat

Erhöhung der unteren Beschäftigtengruppen und Löhne auf ein rentenfestes Mindesteinkommen von 13,50 Euro in der Stunde

Die Laufzeit des Tarifvertrages soll zwölf Monate betragen

Die Tarifverträge des bayerischen Einzelhandels sollen wieder allgemeinverbindlich werden, damit Dumpingkonkurrenz und Vernichtungswettbewerb wirksam bekämpft werden

Das fordert Verdi für Beschäftigte im bayerischen Groß- und Außenhandel: