Streiks im bayerischen Handel: Es drohen leere Supermarkt-Regale

An diesem Mittwoch wird wieder im bayerischen Handel gestreikt. Dieses Mal sind vor allem Zentrallager betroffen. Es kann zu Engpässen in Supermärkten kommen, warnt Verdi.

Immer wieder wurde in den vergangenen Wochen im bayerischen Handel gestreikt. Erst kürzlich hatten die Angestellten der Supermarktketten Rewe Lidl, und Kaufland, der Modeketten H&M, Massimo Dutti und Zara und des Elektronikfachgeschäfts Media Markt ihre Arbeit niedergelegt. An diesem Mittwoch findet nun der nächste Warnstreik statt.

Streik im bayerischen Handel kann zu Engpässen in Supermärkten führen

Die Gewerkschaft Verdi ruft an mehreren Standorten von Edeka, Norma und Rewe zu Warnstreiks auf. Insbesondere die Zentrallager sind am Mittwoch betroffen. Einen Tag vor Fronleichnam wird laut dem Bayerischen Rundfunk unter anderem das Zentrallager von Edeka in Gochsheim (Unterfranken) bestreikt. Auch die in den Zentrallägern Marktredwitz, Straubing, in Sachsen bei Ansbach sowie Schwabach, im Zentrallager von Norma in Regenstauf und im Zentrallager von Rewe in Buttenheim und Eitting legen Beschäftigte ihre Arbeit nieder. Zudem hat Verdi Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Alliance Healthcare in München, Hoffmann Supply Chain in München, Phoenix in München, Edeka-Filialen in Regensburg und Metro Neu-Ulm zum Streik aufgerufen.

Auch die Beschäftigten im Lidl-Zentrallager in Dettingen an der Iller legen ihre Arbeit nieder. Vom dem Zentrallager im Kreis Biberach werden nach Angaben der Gewerkschaft Filialen zwischen Bodensee, der bayerischen Landesgrenze und zum Teil bis nach Ulm beliefert. Am Freitag streiken zudem Ikea-Beschäftigte in Ulm.

Nach Angaben von Verdi müssen sich Kundinnen und Kunden auf Engpässe in den Supermarkt-Regalen einstellen, weil der Nachschub aus den Zentrallagern ausbleibt.

Streik im bayerischen Handel heute: Was fordert Verdi?

Ein Großteil der Beschäftigten im bayerischen Handel ist laut Verdi akut von Altersarmut bedroht. "Viele Beschäftigte sind in einer existenziellen Krise und wissen nicht mehr, wovon sie notwendige Ausgaben bezahlen sollen", erklärt Thomas Gürlebeck, Verdi-Verhandlungsführer im bayerischen Großhandel. Die Tarifverhandlungen zwischen Verdi und den Arbeitgebern werden in der kommenden Woche fortgesetzt.

Das fordert die Gewerkschaft für Beschäftigte im bayerischen Einzel- und Versandhandel:

Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 Euro in der Stunde

Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 250 Euro im Monat

Erhöhung der unteren Beschäftigtengruppen und Löhne auf ein rentenfestes Mindesteinkommen von 13,50 Euro in der Stunde

Die Laufzeit des Tarifvertrages soll zwölf Monate betragen

Die Tarifverträge des bayerischen Einzelhandels sollen wieder allgemeinverbindlich werden, damit Dumpingkonkurrenz und Vernichtungswettbewerb wirksam bekämpft werden

Das fordert Verdi für Beschäftigte im bayerischen Groß- und Außenhandel: