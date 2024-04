Streik im Handel heute: Welche Läden in Bayern sind betroffen?

Verdi hat die Angestellten im Handel zum Warnstreik am Freitag aufgerufen. Auch in Bayern sind zahlreiche Läden betroffen. Ein Überblick.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Einzel- und Großhandel im stockenden Tarifkonflikt wieder zu einem bundesweiten Streiktag aufgerufen. Vor allem Ikea und die Metro AG sollen am Freitag (26. April) in den Fokus genommen werden, wie Verdi am Donnerstag ankündigt. Doch auch andere Geschäfte sind betroffen. Zudem sind deutschlandweit Aktionen und Kundgebungen in Innenstädten oder bei den bestreikten Handelsunternehmen geplant – unter anderem in Hamburg, Berlin, Erfurt, Kassel, Neuss und Bremen. In Nürnberg ist ein Tanz-Flashmob geplant.

Streik im Einzelhandel: Diese Läden in Bayern sind betroffen

In Bayern hat Verdi mehr als 70 Betriebe zum Streik aufgerufen. Konkret geht es laut der Gewerkschaft um folgende ausgewählte Betriebe des Einzel- und Großhandels:

Douglas in Aschaffenburg , Erlangen und Würzburg

in , Erlangen und Edeka in Dillingen , Gaimershaim, Großmehring , Ingolstadt , Schrobenhausen , Vohburg und Wemding

in , Gaimershaim, , , , Vohburg und Edeka Zentrallager in Landsberg

in eurotrade am Flughafen München

am h&m in Augsburg , Donauwörth , Erlangen, Fürth , Ingolstadt , Kaufbeuren , Kempten , Lindau , Memmingen , Nürnberg , Schweinfurt und Würzburg

in , , Erlangen, , , , , , , , und Ikea in Augsburg , Brunnthal , Eching , Fürth , Regensburg und Würzburg

in , , , , und Kaufland in Bad Kissingen , Erding , Ingolstadt , Lichtenfels , Moosburg, München , Nürnberg und Schweinfurt

in , , , , Moosburg, , und Kaufland Zentrallager in Geisenfeld

in Lidl Zentrallager in Graben

in Graben Marktkauf in Nürnberg Mögeldorf

in Mögeldorf Massimo Dutti in München

in METRO in Neu-Ulm und Regensburg

in und Penny in Nürnberg

in Rewe in Nürnberg

Rewe Zentrallager in Buttenheim

in Saturn in Augsburg

in Selgros in Ingolstadt

in Zara in Augsburg , Ingolstadt , Kempten und München

Streik bei Ikea heute: Möbelhändler rechtnet nicht mit größeren Auswirkungen

Bei dem Warnstreik am Freitag rechnet Ikea nicht mit größeren Auswirkungen. Bei Verdi-Protestaktionen in den vergangenen Monaten konnte der Geschäftsbetrieb nach Angaben einer Sprecherin immer aufrechterhalten werden. Es habe nur vereinzelt kleinere Beeinträchtigungen gegeben, zum Beispiel in Form von längeren Wartezeiten für Kunden an Kassen und Warenausgaben.

Streik im Handel: Tarifverhandlungen im Handel kommen nicht voran

Seit Ende 2023 geht laut Verdi bei den Tarifverhandlungen nichts voran. Die Angebote der Arbeitgeber würden bedeuten, "dass die hart arbeitenden Beschäftigten der Branche damit effektiv weniger Geld verdienen würden als noch vor zwei Jahren".

Verdi fordert mit einer Laufzeit von zwölf Monaten für den Groß- und Außenhandel 13 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 400 Euro, und für den Einzelhandel 2,50 Euro mehr pro Stunde. Die Arbeitgeber bieten laut der Gewerkschaft aktuell für den Groß- und Außenhandel acht Prozent verteilt auf 24 Monate und eine Inflationsausgleichsprämie von 700 Euro pro Tarifjahr. Im Einzelhandel bieten die Arbeitgeber 6 Prozent für das Jahr 2023 und 4 Prozent im Jahr 2024 sowie insgesamt 750 Euro Inflationsausgleichsprämie verteilt auf zwei Jahre. (mit dpa)