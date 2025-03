Ein Mensch stirbt nach Streitausbruch auf Fest in Parsberg

In Parsberg im Südwesten der Oberpfalz kam es am Sonntag auf einem großen Fest unter freiem Himmel zu einem tödlichen Angriff. Dabei sei ein Mann getötet worden, wie ein Sprecher der Polizei am Abend bestätigte.

Ersten Erkenntnissen zufolge hätten zwei Männer auf der Feier begonnen zu streiten. Dabei habe einer der beiden plötzlich eine Waffe gezogen. Sein Gegenüber sei durch den Angriff tödlich verletzt worden. Den mutmaßlichen Täter habe die Polizei nach Angaben der Beamtinnen und Beamten festgenommen.

Mann in Parsberg laut Berichten durch Messerangriff getötet

Wie die Mittelbayerische Zeitung weiter berichtete, habe es sich bei der Waffe um ein Messer gehandelt. Hunderte Menschen hätten der Zeitung zufolge am Sonntag eigentlich friedlich das kurdische Neujahrsfest feiern wollen. In den letzten Jahren habe es bereits mehrere Veranstaltung dieser Art in Bayern gegeben. Es seien zahlreiche Menschen aus weiten Teilen des Freistaats angereist.

Das Gelände wurde nach dem Angriff der Polizei zufolge abgesperrt. Zurzeit befrage die Polizei die zahlreichen Gäste, um den Hintergrund des Angriffs aufzuklären. (mit dpa)