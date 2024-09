Mann fährt eigenen Bruder absichtlich an

Ein Mann hat in der Oberpfalz seinen Bruder nach einem Streit absichtlich mit einem Auto angefahren und verletzt. Die beiden Brüder hätten sich in einer Gemeinde im Landkreis Amberg-Sulzbach auf dem gemeinsamen Anwesen am Samstag gestritten, teilte die Polizei mit. Zunächst habe der Jüngere der beiden seinen Bruder dabei körperlich angegangen. Schließlich soll der Streit darin gegipfelt haben, dass der 40-Jährige in sein Auto gestiegen und rückwärts auf seinen jüngeren Bruder zugefahren sei und ihn damit erfasste.

Der 37-Jährige wurde laut Polizei zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, trug aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen davon. Der 40-Jährige sitze inzwischen wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.