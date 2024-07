24-Jähriger mit Messer verletzt

In einer Parkanlage in Schwaben soll ein Mann einen anderen bei einem Streit mit einem Messer attackiert und verletzt haben. Den Ermittlungen nach zog ein 19-Jähriger ein Klappmesser und stach damit mehrfach auf einen 24-Jährigen ein, wie die Polizei mitteilte. Dieser habe nicht lebensbedrohliche Stichverletzungen an einem Oberschenkel und einer Hand erlitten. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Tatverdächtige sei zunächst geflohen und wenige Stunden später an seinem Wohnort in einer Flüchtlingsunterkunft in Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) festgenommen worden. Der Mann habe keinen Widerstand geleistet und sei in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Die mutmaßliche Tatwaffe sei sichergestellt worden.