Streit: Mann bewirft Kinder mit Steinen

Streit

Mann bewirft Kinder mit Steinen

Steine fliegen auf einem Skateplatz : Ein Streit zwischen Kindern und einem 29-Jährigen eskaliert. Wie die Kinder auf die Steinwürfe eines Mannes reagierten.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)
    Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    An einer Skate-Anlage soll ein Mann in Oberfranken Kinder mit Steinen beworfen haben. Der 29-Jährige sei mit ihnen in Tettau (Landkreis Kronach) in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Im Laufe des Konflikts am Samstag sollen dann auch die Kinder den Mann mit Steinen beworfen haben.

    Die Sieben- bis Zehnjährigen berichteten, auch ein kleines Messer in der Hand des 29-Jährigen gesehen zu haben, und rannten davon. Am nächsten Tag erstatteten sowohl die Kinder mit ihren Eltern als auch der 29-Jährige Anzeige. Verletzt wurden die Kinder den Angaben nach nicht. Worum es bei dem Streit ging und ob der Mann verletzt wurde, teilte die Polizei nicht mit.

