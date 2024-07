Mann schlägt Polizist mehrfach ins Gesicht und verletzt ihn

Beim Versuch, mehrere Männer nach einem Streit zu trennen, verletzt ein US-Soldat einen Polizisten. Der Beamte muss im Krankenhaus behandelt werden.

Bei einem Streit nach einem Discobesuch in der Oberpfalz hat ein Mann nach Angaben der Polizei einem Beamten mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Polizist sei dadurch mittelschwer verletzt worden und habe in einem Krankenhaus behandelt werden müssen.

Der 24-jährige US-Soldat war den Angaben nach in der Nacht zum Samstag aus einem Club in Regensburg verwiesen worden. Seine Freunde hätten ihn überzeugen wollen, in ein Auto zu steigen und sich auf den Heimweg zu machen. Dabei sei es zum Streit der Gruppe gekommen. Als die Beamten die Männer voneinander trennen wollten, wehrte sich der 24-Jährige demnach massiv.

Der Verdächtige sei in Gewahrsam genommen und anschließend der Militärpolizei übergeben worden. Der Mann müsse sich nun wegen eines tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

(dpa)