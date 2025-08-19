Ärger beim Roten Kreuz setzt Präsidentin Angelika Schorer unter Druck

Die vor vier Jahren erstmals gewählte bayerische Rot-Kreuz-Präsidentin Angelika Schorer muss um ihre Wiederwahl kämpfen. Bei der Landesversammlung im November in Deggendorf wird sie mindestens einen Gegenkandidaten haben. Gleichzeitig wird aus dem eigenen Präsidium Kritik an der Präsidentin laut, interne Unterlagen werden in die Öffentlichkeit „durchgestochen“. Schorer sieht darin Wahlkampfmanöver und beklagt, „dass offenbar Einzelpersonen gezielt Misstrauen säen“. Das schade dem BRK. Allerdings bemängelt sogar das Innenministerium in einem Fall die Amtsführung der Präsidentin, ihre Gegner reiben sich an ihrem Führungs- und Kommunikationsstil.

Ärger beim Roten Kreuz: Gegner kritisieren Führungsstil der Präsidentin

Die frühere CSU-Landtagsabgeordnete Schorer, die 18 Jahre lang das Rote Kreuz in Schwaben geführt hat, wurde vor knapp vier Jahren erstmals mit hauchdünner Mehrheit ins Amt der gesamtbayerischen Präsidentin gewählt. Damals sagte sie, dass sie den Verband zusammenführen wolle. Doch nach wie vor erfährt die Präsidentin massiven Gegenwind, intern läuft sich ein ehemaliger Wasserwachtsfunktionär aus Oberbayern als Gegenkandidat warm. Zeitgleich gelangen Vorgänge an die Öffentlichkeit, bei denen Schorer nicht glücklich aussieht.

Das von der Kaufbeurerin Schorer im Ehrenamt geführte Rote Kreuz dürfte die größte Hilfsorganisation im Freistaat sein und hat Ausmaße wie ein Konzern. Finanziert wird sie von öffentlichen und privaten Kostenträgern, durch Förderbeiträge und Spenden. Der Umsatz liegt bei 1,7 Milliarden Euro, der Verband hat mehr als 30.000 hauptamtliche und an die 210.000 ehrenamtliche Mitarbeiter. Ärger ums Geld gibt es immer wieder, so kämpft die Landesgeschäftsstelle seit Jahren mit massiven finanziellen Problemen und muss mithilfe der Kreisverbände saniert werden. Eine zu diesem Zweck beschlossene Umlage möchte Schorer „dynamisieren“, braucht dazu aber eine Zwei-Drittel-Mehrheit bei der Landesversammlung.

Just um die Finanzen der Geschäftsstelle drehte sich auch ein schriftliches Scharmützel, das sich Schorer im Juni mit dem Friedberger Wolfgang Schuß lieferte. Dieser ist Vorsitzender des Landeshaushaltsausschusses. Aufgabe dieses Gremiums ist es, dem Vorstand anhand der Geschäftsberichte die Entlastung auszusprechen. Doch die Ausschussmitglieder fühlen sich schon seit Längerem unzureichend informiert, bemängeln fehlende Unterlagen. Deshalb setzten sie bereits zum zweiten Mal ein Zeichen und sprachen die Entlastung mit nur einer Ja-Stimme und vier Enthaltungen aus. Schorer kritisierte diesen Schritt umgehend in einer Mail an ihren Landesvorstand und das Präsidium scharf. Der Ausschuss habe das Rote Kreuz in ein schlechtes Licht gerückt. „Das ist in seiner Wirkung fatal.“

Streit beim BRK: Wer sticht Interna in die Öffentlichkeit durch?

Schuß wollte das nicht auf sich sitzen lassen und konterte. Er schrieb: „Es geht hier nicht um Befindlichkeiten, sondern um die Sorge um unser Bayerisches Rotes Kreuz, das es vor (finanziellem) Schaden zu bewahren gilt.“ Mehrere Medien berichteten darüber und danach war erst einmal Schadensbegrenzung angesagt. Eine gemeinsame Erklärung von Schuß und Schorer sollte das Thema wieder einfangen. Es sei „in Teilen der öffentliche Eindruck entstanden, das Bayerische Rote Kreuz befinde sich in einer finanziell kritischen Situation. Dieser Eindruck ist offenkundig nicht zutreffend.“

Beinahe zeitgleich gelangten Unterlagen an die Öffentlichkeit, die Konflikte im Rot-Kreuz-Präsidium belegen. Dort sagte Schorer eine Sitzung ab, stattdessen sollten Entscheidungen im sogenannten Umlauf-Verfahren fallen. Heißt: Die Voten werden schriftlich eingeholt. Etliche Präsidiumsmitglieder meldeten zwar Diskussionsbedarf an, doch Schorer und ihre Landesgeschäftsstelle zogen es durch. Am Ende riefen beide Vizepräsidenten das Innenministerium an. Dessen Bewertung gab ihnen recht. Weil einige Präsidiumsmitglieder nicht mitgestimmt hatten, wurde die Beteiligungsquote für einen gültigen Beschluss verfehlt. Das Ministerium empfahl daher eine Wiederholung. Die sei inzwischen erfolgt, so die Landesgeschäftsstelle des Roten Kreuzes. Ergebnis: Zustimmung in allen Punkten, „in zwei Fällen sogar einstimmig“.

Streit über Rauswurf von BRK-Geschäftsführerin

Also alles wieder gut? Daran glaubt die Präsidentin Schorer nicht. „Mich überrascht und enttäuscht diese Dimension des Gegeneinanders schon sehr.“ Schon vor der letzten Jahresversammlung vor zwei Jahren habe es ähnliche „willkürliche Durchstechereien“ gegeben. Weitere Gelegenheiten, um schmutzige Wäsche zu waschen, gebe es. Nach wie vor schwelt die Affäre um die plötzliche Abberufung der Landesgeschäftsführerin. Die daraus resultierende arbeitsrechtliche Auseinandersetzung läuft noch. „Wir rechnen jedoch mit einem baldigen Abschluss und einer angemessenen Lösung“, sagt Schorer. Falls nicht, dürfte man auch davon hören.