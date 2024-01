Stromtrassen

vor 16 Min.

Kommt die Stromautobahn nach Schwaben?

Plus Früher kämpfte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger gegen große Stromtrassen. Jetzt fordert er selbst eine weitere für den Freistaat. Es gibt schon Planspiele, wo sie verlaufen könnte.

Von Christoph Frey

Mehr Strom für Schwaben fordert die Staatsregierung. Sie ist bereit, dem Bau neuer Stromleitungen zuzustimmen. So steht es in einem Schreiben von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler). Offen ist, ob das den Bau einer "Stromautobahn" nach Bayerisch-Schwaben nötig macht, wie er vor zehn Jahren nach heftigem Widerstand in der Bevölkerung schon einmal verworfen worden war. An der Spitze des Widerstands standen damals die Freien Wähler mit Aiwanger.

In diesem Jahr sollen die Trassenvorschläge für die neuen Leitungen, die Strom aus den Windkraftwerken im Norden der Republik in den Süden transportieren sollen, bekannt gemacht werden. 2028 soll Baubeginn sein, 2037 sollen die Hunderte Kilometer langen Stromautobahnen in Betrieb gehen, zwei davon sollen nach Bayern führen. Doch Mitte November und damit eigentlich zu spät im Verfahren hat Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) Nachbesserungen gefordert.

