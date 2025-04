Mann fährt mit Auto Treppe hinab und will weiterfahren

Ein 83-Jähriger ist mit seinem Auto in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) eine Treppe hinab und anschließend weitergefahren. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer am Donnerstag auf dem Münsterplatz unterwegs, als er etwa einen Meter hinab über die neuen Steinstufen vor einer Eisdiele fuhr. Statt anzuhalten, fuhr der 83-Jährige nach dem Unfall in Richtung Innenstadt weiter.

Mehrere Zeugen verfolgten den Wagen, der wenig später anhielt. Weil sich zu dieser Zeit keine Gäste auf den unteren Stufen aufhielten, wurden keine Passanten verletzt. Auch der 83-Jährige blieb unverletzt. Polizisten zeigten den Fahrer wegen Verdachts auf Unfallflucht an.