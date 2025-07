Sechs Wanderer ohne Ausrüstung sitzen auf 2700 Metern fest – Bergwacht die ganze Nacht im Einsatz

Die Bergrettung Mühlbach hat in der Nacht von Sonntag auf Montag sechs Wanderer aus dem Birgkar retten müssen. Laut Einsatzbericht saßen die aus Litauen stammenden Bergsteiger auf dem Birgkar fest, einem alpinen Steig am fast 3000 Meter hohen Hochkönig.

Sechs Wanderer sitzen am Birgkar fest – nächtlicher Rettungseinsatz

Gegen 22 Uhr alarmierten die sechs Wanderer die Bergrettung. Nur mit Turnschuhen und ohne Helm, also ohne geeignete Ausrüstung, waren sie zu diesem Zeitpunkt in der Nähe des Kematsteins auf 2772 Meter Höhe unterwegs.

Nach Angaben des Ortsstellenleiters Wolfgang Haggenmüller der Bergrettung Mühlbach hatten die Bergsteiger eine Rundtour geplant. „Sie wollten vom Arthurhaus über die Mitterfeldalm zum Matrashaus und zurück über das Birgkar wandern“, so Haggenmüller in der Pressemitteilung. Diese Route sei ihnen von einem Wanderführer empfohlen worden.

Stundenlanger Einsatz der Bergwacht – Wanderer ohne Ausrüstung

Insgesamt acht Einsatzkräfte der Bergrettung rückten aus, stiegen zu den Touristen hinaus und seilten sie über ein steiles Schneefeld einzeln ab. Da sie nur Turnschuhe trugen, konnten die Bergretter ihnen keine Steigeisen anlegen.

Zudem litt eine Frau der Wandergruppe unter Knieschmerzen. Mit Unterstützung der Bergretter konnte auch sie sich zurück ins Tal begeben. Insgesamt dauerte der Einsatz bis in die frühen Morgenstunden, heißt es im Bericht.

Bergwacht die ganze Nacht im Einsatz – sechs Bergsteiger müssen gerettet werden

Fast an derselben Stelle im Birgkar gerieten bereits in der Woche zuvor Wanderer in Bergnot. Haggenmüller weist deshalb in der Pressemitteilung darauf hin, dass der Alpenverein den alpinen Steig oberhalb des Notausstieges des Königsjodler Klettersteiges nicht mehr vom Alpenverein gewartet wird. Außerdem herrscht starker Steinschlag, steile Schneefelder und lockeres Gestein sind weitere Gefahren. Die Bergrettung rät deshalb von Abstiegen ab.

