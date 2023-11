Sturmwarnung für Bayern: Wetterdienst erwartet Orkanböen

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Donnerstag in Bayern vor Sturmböen und Dauerregen. In der Nacht zum Freitag kann es auch schneien.

Nach einer wechselhaften ersten Wochenhälfte wird es am Donnerstag in Bayern wieder stürmisch. In der Nacht zum Freitag sinkt die Schneefallgrenze auf 1000 Meter. Das Wochenende wird größtenteils ungemütlich und nass.

Sturmwarnung für Bayern heute: Vor allem Alpen betroffen

Am Donnerstagmorgen verdichten sich die Wolken von Westen her und es beginnt zu regnen. Ab dem Nachmittag bis Freitagabend sind an den Alpen und im östlichen Alpenvorland nach Norden bis zur Isar gebietsweise Regenmengen zwischen 30 und 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden möglich. Am Nachmittag und Abend bleibt es nur noch im Chiemgau trocken. Dort wird es mit bis zu 18 Grad am wärmsten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Wind und Sturm. In Franken weht ein stark böiger Südwestwind, sonst meist eher ein schwacher Südostwind. In Föhntälern der Alpen sind starke bis stürmische Böen und in Hochlagen der Alpen orkanartige Böen möglich.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 9°C, nachmittags 11°C und abends 8°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern: Schnee am Freitag

In der Nacht auf Freitag sinkt die Schneefallgrenze in den Alpen auf 1000 Meter. Bis zum Abend kann in Staulagen bis zu 40 Zentimeter Neuschnee fallen. Ansonsten regnet es häufig. In Alpennähe hält der Regen auch tagsüber an, sonst ist es in Bayern meist bewölkt, aber weitgehend trocken. Mit einer Höchsttemperatur von 11 Grad wird es kühler als zuletzt.

So wird das Wetter am Wochenende in Bayern

Die Wolken lockern in der Nacht zum Samstag auf, nur in Franken regnet es teilweise noch. In Südbayern und in der Oberpfalz zeigt sich im Laufe des Tages die Sonne. Doch auch dort ziehen später dichte Wolken auf. Es bleibt aber meist trocken. Die Temperatur steigt dabei auf bis zu 14 Grad.

Auch am Sonntag ist es bewölkt. Der DWD rechnet auch mit Regenschauern – insbesondere in Franken. Der Höchstwert liegt bei 14 Grad. In der Nacht zum Montag zieht der Regen nach Osten ab und es sind nur noch vereinzelte Schauer möglich. Im Alpenvorland lockert es teilweise auf.

