Sturm und Glätte in Bayern: So wird das Wetter in Bayern

Nach einem kalten, aber sonnigen Winterwochenende beginnt die neue Woche in vielen Teilen Bayerns ungemütlich. Am Montag breitet sich Regen aus und es wird vor allem im Süden des Freistaats stürmisch. Das Wetter in den kommenden Tagen sieht ähnlich aus. Es wird zwar milder, doch es bleibt nass und stürmisch.

Sturm und Glatteis heute in Bayern

Am Montagvormittag ist es zunehmend bewölkt, von Unterfranken breitet sich im Laufe des Tages Regen nach Südosten aus. In Nord- und Ostbayern bildet sich örtlich Glatteis. Im Süden scheint anfangs noch die Sonne. Außer in Südostbayern kann es im ganzen Freistaat stürmisch werden. Im Bergland sind Böen mit bis zu 85 km/h möglich, auf hohen Alpengipfeln rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit orkanartigen Böen mit bis zu 110 km/h. Im östlichen Niederbayern wird es maximal drei Grad warm, im Alpenvorland bis zu elf Grad.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 0°C, nachmittags 5°C und abends 5°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern in dieser Woche: Es wird stürmisch

Im Flachland nimmt der Wind in der Nacht zum Dienstag vorübergehend etwas ab. Der Regen zieht nach Südosten ab. Die Schneefallgrenze sinkt im Süden auf 800 Meter, sonst auf 600 Meter. Stellenweise wird es bei null bis fünf Grad wieder glatt. Auch tagsüber regnet es meist, oberhalb von 600 Metern kann es weiterhin schneien. Am Nachmittag lockert es kurzzeitig auf, am Abend kommt von Württemberg und Hessen erneuter Regen. Der DWD erwartet zeitweise einen starken bis stürmischen Wind. Dabei wird es maximal drei bis neun Grad warm.

Auch am Mittwoch bleibt es stürmisch. In den Gipfellagen der Alpen und Mittelgebirge kann es sogar orkanartige Böen geben. Im Laufe des Tages ziehen die Regenfälle von Franken in den Süden Bayerns. Im Bayerischen Wald steigt die Temperatur auf acht Grad, am östlichen Alpenrand sogar auf 15 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag zieht sich der Regen an die Alpen zurück. Die Schneefallgrenze liegt am Morgen bei etwa 1100 Metern, am Nachmittag steigt sie auf 1500 Meter. Es bleibt meist bewölkt, teilweise kann es auch auflockern. Die Höchstwerte liegen in Oberfranken bei fünf Grad, im westlichen Alpenvorland bei elf Grad. Dabei bleibt es weiterhin windig.

Am Freitag erwartet der DWD wieder Regen und in Gipfellagen teils Schnee. Im Bergland bleibt es stürmisch. Die Temperatur bleibt ähnlich wie an den Tagen zuvor bei sechs bis 13 Grad.