Deutschland steht stürmische Nacht bevor: Ist auch Bayern betroffen?

Der Deutsche Wetterdienst warnt in der kommenden Nacht und am Donnerstag vor Sturm- und Orkanböen. Erst sind vor allem der Westen und die Nordsee betroffen, dann die Alpen.

Die kommende Nacht wird stürmisch in Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor orkanartigen Böen vor allem im Südwesten und an der Nordsee. Aber auch Bayern bleibt nicht verschont. Dort wird der Höhepunkt am Donnerstagmittag in den Alpen erwartet.

Sturmwarnung für Westdeutschland und Nordsee: Bis zu 115 km/h

Im Laufe des Abends nimmt der Wind zu. Insbesondere in freien Lagen in Westdeutschland und an der Nordsee sind Böen mit bis zu 55 km/h möglich, auf offener See erwartet der DWD stürmische Böen mit bis zu 75 km/h. In den Kamm- und Leelagen der west- und südwestdeutschen sowie der zentralen Mittelgebirge werden bis zu 85 km/h erwartet, auf dem Brocken und dem Feldberg im Schwarzwald sind sogar Orkanböen mit bis zu 115 km/h möglich.

An der Nordsee nimmt der Wind in der Nacht wieder ab, im Südwesten warnt der DWD bis Freitag um 3 Uhr vor orkanartigen Böen oberhalb von 1000 Metern. Dort bestehe eine "Gefahr für Leib und Leben" durch umstürzende Bäume, Hochspannungsleitungen und Gerüste sowie herabfallende Äste, Dachziegel und andere größere Gegenstände.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Der DWD rät, den Aufenthalt im Freien zu vermeiden beziehungsweise das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen, und Behinderungen auf den Straße einzuplanen. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben. Bevor der Wind zunimmt, sollten, wenn möglich, Gegenstände im Freien gesichert oder abgebaut werden.

Auch in Bayern wird Sturm erwartet

Auch in Bayern wird es in der Nacht und am Donnerstag stürmisch. Richtung Frankenwald erwartet der DWD Böen mit 55 km/h und in den Kammlagen der östlichen Mittelgebirge sowie in den Hochlagen der Alpen zunehmend Sturmböen um 80 km/h. Am Donnerstag sind auf hohen Alpengipfeln schwere Sturmböen mit bis zu 100 km/h möglich, ab Mittag dann sogar auch orkanartige Böen mit 115 km/h. In Föhntälern werden Böen mit bis zu 70 km/h erwartet, im westlichen Franken mit bis zu 60 km/h.