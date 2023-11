Sturmwarnung für Bayern: Welche Regionen heute Nacht betroffen sind

Der Deutsche Wetterdienst warnt in Bayern vor Sturmböen in der kommenden Nacht. Welche Landkreise betroffen sind, lesen Sie hier.

In der kommenden Nacht wird es stürmisch in Deutschland. Vor allem die Nordhälfte ist betroffen. Doch der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat auch für Bayern eine amtliche Warnung veröffentlicht – vor Sturm und Frost. Welche Regionen es besonders treffen wird, lesen Sie hier.

Sturmwarnung für Bayern: Diese Landkreise sind betroffen

Im kompletten Freistaat gilt mindestens die gelbe Warnstufe 1. Für mehrere Landkreise im Norden und Nordosten wurde die orange Warnstufe 2 von Donnerstag um 17 Uhr bis Freitag um 6 Uhr ausgerufen. Dort treten oberhalb von 600 Metern Sturmböen mit 70 km/h auf. Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzten. Der DWD rät, auf herabfallende Gegenstände zu achten. Diese Regionen sind betroffen:

Bad Kissingen

Rhön-Grabfeld

Kronach

Kulmbach

Hof

Bayreuth

Wunsiedel im Fichtelgebirge

im Tirschenreuth

Neustadt an der Waldnaab

Im Osten des Freistaats gilt die Sturmwarnung (Stufe 2) bis Freitag um 12 Uhr. In diesen Regionen sind oberhalb von 800 Metern schwere Sturmböen mit 90 km/h möglich:

Cham

Straubing-Bogen

Regen

Deggendorf

Freyung-Grafenau

Im Süden Bayerns warnt der DWD von Donnerstag um 22 Uhr bis Freitag um 15 Uhr vor Sturmböen mit 70 km/h. In diesen Landkreisen gilt Warnstufe 2:

Lindau

Oberallgäu

Unterallgäu

Ostallgäu

Landsberg am Lech

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen

München

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

Wetter in Bayern: Ab Freitag kann es schneien

Nachdem der Sturm am Freitag abgeklungen ist, erwartet der DWD in Teilen Bayerns Scheefall. An den Alpen sinkt die Schneefallgrenze in der zweiten Tageshälfte auf etwa 800 bis 600 Meter. Auch am Wochenende kann es an den Alpen und den östlichen Mittelgebirgen weiß werden. An den Alpen rechnet der DWD am Samstag sogar mit größeren Neuschneemengen.

