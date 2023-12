Ungemütliches Wetter vor Weihnachten: Sturm und Dauerregen in Bayern

Der Deutsche Wetterdienst warnt heute vor Sturmböen. In der Nacht kann noch Dauerregen dazukommen. Besserung ist vorerst nicht in Sicht.

Wenige Tage vor Weihnachten verbreitet das Wetter in Bayern nur wenig weihnachtliche Stimmung. Bis zum Ende der Woche erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) viel Regen, etwas Schnee und Sturmböen. Dabei bleibt es bei bis zu zwölf Grad mild.

Am Mittwoch ist es in Bayern stark bewölkt. Nur im Alpenvorland könnte sich die Sonne am Nachmittag gelegentlich zeigen. Meist regnet es aber, in den Mittelgebirgen sinkt die Schneefallgrenze auf etwa 600, in den Alpen auf 800 bis 1000 Meter. Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee sind möglich. Der DWD warnt bis zum Mittag vor Sturmböen in den Alpen. Die Temperatur steigt auf maximal zwei bis sieben Grad.

Auch in der Nacht zum Donnerstag wird es stürmisch. In den Alpen rechnet der DWD mit Windgeschwindigkeiten bis zu 100 km/h. Zudem warnt er vor Dauerregen im Bayerischen Wald, im Berchtesgadener Land und im Allgäu. In höheren Lagen kann es weiterschneien. Auch tagsüber bleibt es meist bewölkt, regnerisch und stürmisch. Auf hohen Gipfeln der Alpen und im Bayerwald sind Orkanböen möglich. Dabei wird es maximal zwischen fünf und zehn Grad warm.

In der Nacht zum Freitag erwartet der DWD weiterhin Regenschauer und Sturmböen. Diese halten auch tagsüber an. Im Bergland kann es zu Orkanböen kommen. An den Mittelgebirgen kann es schneien. Die Temperatur steigt auf ein bis neun Grad.

Wetter am Wochenende in Bayern: An Weihnachten wird es mild

Das Wetter in Bayern ändert sich auch am Wochenende nicht. In der Nacht zum Samstag regnet es an den Alpen weiter, an den Mittelgebirgen schneit es. Dabei bleibt es auch im Flachland stürmisch. Tagsüber regnet es vor allem in Südbayern zeitweise kräftig, an den östlichen Mittelgebirgen erwartet der DWD Schneeregen. Es bleibt stürmisch. Die Höchsttemperatur liegt dabei zwischen null und acht Grad.

Auch an Heiligabend bleibt es bewölkt und regnerisch. Insbesondere im Bergland wird es wieder stürmisch. Mit fünf bis zwölf Grad wird es milder, als an den Tagen zuvor.