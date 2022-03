Sturmschäden in der Rhön sorgen noch für Sperrungen

Infolge der Stürme der vergangenen Wochen sind in der Rhön noch zahlreiche Wanderwege gesperrt.

Laut dem Unesco-Biosphärenreservat Rhön sind insbesondere im Naturschutzgebiet Schwarze Berge noch viele Wege blockiert. Gefahr gehe derzeit von zahlreichen hängen gebliebenen Bäumen aus, die jederzeit zu Boden stürzen könnten, hieß es am Freitag. Das Unesco-Biosphärenreservat Rhön warnt vor dem Betreten zahlreicher Forststraßen und Wanderwege zwischen Berghaus Rhön, Würzburger Karl-Straub-Haus und Kissinger Hütte. Derzeit begebe man sich in diesen Bereichen des Waldes in Lebensgefahr.

