Sturmtief Quiteria: Diese Landkreise in der Bayern sind vom Unwetter betroffen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt: Am Montag soll es in Bayern zu sturmartigen Windböen kommen, die zwischen 60 und 120 Kilometern pro Stunde schnell sein werden. Für Montag und Dienstag hat der DWD mehrere Warnungen ausgesprochen. Am Dienstag soll das Sturmtief Quiteria dann über Norddeutschland wegziehen. Zwar ist Anfang der Woche vorwiegend die Region Südbayern und Allgäu betroffen, jedoch kann es auch in der Region zu heftigen Windböen kommen.

Am Montagmittag befindet sich das Epizentrum des Sturms noch nahe den Alpen. Dort kann es zu Windböen zwsichen 60 und 90 Kilometern pro Stunde kommen. Ähnlich sieht es auch am Dienstag aus: Laut DWD nimmt am Dienstag der Südwest-Wind zu und erreicht mancherorts sogar die 100 Kilometer pro Stunde. Betroffen sind davon hauptsächlich die Alpen, auf exponierten Gipfeln von Bayerwald und in Hochlagen der Alpen orkanartige Böen bis 120 Kilometern pro Stunde sehr wahrscheinlich.

Sturmtief Quiteria: In diesen Landkreisen kann es stürmisch werden

Aktuell hat der DWD für folgende Landkreise in der Bayern eine Warnung der Stufe 1 ausgesprochen. Das bedeutet, dass man in diesen Regionen mit Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 Kilometer pro Stunde rechnen kann. Betroffen sind:

Landkreis Aichach-Friedberg

Stadt Augsburg

Landkreis Augsburg

Landkreis Günzburg

Landkreis Neu-Ulm

Landkreis Landsberg

Landkreis Donau-Ries

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Landkreis Ansbach

Landkreis Neustadt a.d. Aisch

Landkreis Nürnberg

Landkreis Erlangen

Landkreis Roth

Die Unwetterwarnung vom DWD gilt bis Montagabend. Es wird empfohlen, lose Gegenstände zu sichern, genauso wie Zelte und Abdeckungen zu befestigen.