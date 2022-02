Schulen wegen Sturm geschlossen: An diesen Orten in Bayern fällt Unterricht aus

Einige Schulen in Bayern sind wegen Sturm geschlossen: Hier eine Übersicht über die Städte und Landkreise, in denen der Unterricht heute ausfällt.

Wegen des Sturms "Ylenia" sind auch in Bayern einige Schulen am Donnerstag geschlossen. Starker Wind und Regen machten es kurzfristig nötig, den Unterricht ausfallen zu lassen. Hier lesen Sie in der Übersicht, in welchen Städten und Landkreisen heute am Donnerstag die Schulen wegen Sturms geschlossen bleiben müssen.

Unterrichtsausfall wegen Sturm: Lehrer müssen trotzdem in die Schule

Ob es zu witterungsbedingtem Schulausfall kommt, das entscheidet in Fällen wie heute immer auf Landkreisebene die so genannte "lokale Koordinierungsgruppe Schulausfall". Sie setzt grundsätzlich aus dem fachlichen Leiter des Schulamts und einem Vertreter von Grund-, Mittel- und Förderschulen sowie einem Vertreter für die übrigen Schularten zusammen.

Anders als Schüler müssen Lehrer übrigens auch bei Schulausfall wegen Sturms ihren Dienst in der Schule antreten. Schließlich müssen sie gewährleisten, dass Schüler, die den Unterrichtsausfall nicht mehr rechtzeitig mitbekommen haben, auch im Schulgebäude beschäftigt werden.

In unserer Übersicht vermelden wir aktuell alle Städte und Landkreise, in denen an allen Schulen wegen Sturms der Unterricht ausfälllt. Die Informationen beruhen auf Angaben des bayerischen Kultusministeriums. (AZ)

In diesen Städten fällt wegen Sturm der Unterricht aus:

Stadt Amberg

Stadt Bayreuth

Stadt Coburg

Stadt Hof

Stadt Weiden

In diesen Landkreisen in Bayern sind Schulen wegen Sturm geschlossen:

Landkreis Amberg-Sulzbach

Landkreis Bayreuth

Landkreis Coburg

Landkreis Hof

Landkreis Kronach

Landkreis Kulmbach

Landkreis Rhön-Grabfeld

Landkreis Neustadt an der Waldnaab

Landkreis Schwandorf

Landkreis Tirschenreuth

Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Lesen Sie dazu auch