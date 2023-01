Wetterdienst warnt: Es bleibt stürmisch in Bayern

Auch am Freitag warnt der Deutsche Wetterdienst in Bayern vor Wind und Sturm. Besonders betroffen ist der Süden des Freistaats, doch auch in der Region wird es windig.

Immer wieder war es in den vergangenen Wochen windig. Auch am Freitag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in vielen Teilen Deutschlands vor Sturmböen – davon sind auch Regionen in Bayern betroffen. Insbesondere im Süden sind Sturmböen mit bis zu 100 km/h möglich. Zudem werden in Teilen des Freistaats Gewitter und Dauerregen erwartet. Dabei bleibt es mit bis zu zwölf Grad für diese Jahreszeit vergleichsweise mild.

Sturmwarnung für Bayern: Diese Regionen sind betroffen

Nach Angaben des DWD nimmt der Südwestwind im Laufe des Vormittags zu. Der Höhepunkt wird gegen Mittag erwartet. Am stärksten betroffen sind die Alpen und das Alpenvorland. Auf hohen Gipfeln sind Sturmböen mit bis zu 100 km/h möglich. Der DWD rät, auf herabfallende Gegenstände zu achten. Es können beispielsweise einzelne Äste herabstürzen. Die amtliche Warnung vor Sturmböen im Süden Bayerns gilt vorerst bis Freitagabend um 20 Uhr.

Im Großteil des Freistaats gibt es eine Warnung vor Windböen mit bis zu 60 bis 70 km/h. Diese gilt auch in der Region um Augsburg von Freitagmorgen um 10 Uhr bis abends um 18 Uhr. Doch ein Blick auf die Wettervorhersage der kommenden Tage zeigt: Auch am Wochenende soll es stürmisch bleiben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Gewitter, Dauerregen und Schnee am Freitag in Teilen Bayerns

Der DWD rechnet am Freitag zudem mit vereinzelten kurzen Gewittern im Freistaat. Dabei sind Windböen mit bis zu 80 km/h und Graupelschauer möglich. In Staulagen der nördlichen Mittelgebirge und des Bayerwaldes wird bis Freitagnachmittag Dauerregen mit etwa 30 Liter pro Quadratmeter in etwa 24 Stunden erwartet.

Am Abend sinkt die Schneefallgrenze auf 700 bis 1000 Meter. In der Nacht auf Samstag erwartet der DWD oberhalb von 500 Metern und in den Alpen oberhalb von 800 bis 1000 Metern Schneeschauer. Bis Samstagfrüh kann es in den Alpen oberhalb von 1000 Meter ein bis fünf Zentimeter Neuschnee geben, in Staulagen der Allgäuer Alpen sogar bis zu zehn Zentimeter.

Aktuelles Wetter in der Region

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 9°C, nachmittags 10°C und abends 6°C. Es wird heute voraussichtlich 1 Sonnenstunden geben.