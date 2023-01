Wetterdienst warnt: Es bleibt stürmisch in Bayern

Auch am Donnerstag warnt der Deutsche Wetterdienst in Bayern vor Wind und Sturm. Besonders betroffen ist der Süden des Freistaats, doch auch in der Region wird es windig.

Immer wieder war es in den vergangenen Wochen windig. Auch am Donnerstag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in vielen Teilen Deutschlands vor Sturmböen – davon sind auch Regionen in Bayern betroffen. Insbesondere im Süden sind Sturmböen mit bis zu 100 km/h möglich. Zudem wird in Teilen des Freistaats Dauerregen erwartet. Dabei bleibt es für diese Jahreszeit vergleichsweise mild. Mit bis zu zwölf Grad wird es im Chiemgau am wärmsten.

Sturmwarnung für Bayern: Diese Regionen sind betroffen

Nach Angaben des DWD nimmt der Südwestwind im Laufe des Donnerstags zu. Am stärksten soll er am Nachmittag sein. Im Westen Bayerns werden starke bis stürmische Böen mit bis zu 70 km/h erwartet. Am stärksten betroffen sind allerdings die Alpen und das Alpenvorland. Auf hohen Gipfeln sind Sturmböen mit bis zu 100 km/h möglich. Der DWD rät, auf herabfallende Gegenstände zu achten. Es können beispielsweise einzelne Äste herabstürzen.

Die amtliche Warnung vor Sturmböen im Süden Bayerns gilt vorerst bis Freitagmorgen um 6 Uhr. Im Großteil des Freistaats gibt es eine Warnung vor Windböen mit bis zu 50 bis 70 km/h. Diese gilt in der Region um Augsburg von Donnerstagmittag um 12 Uhr bis abends um 22 Uhr. Im Norden Bayerns gilt die Warnung teilweise bereits seit 5 Uhr morgens. Doch ein Blick auf die Wettervorhersage der kommenden Tage zeigt: Auch am Wochenende soll es stürmisch bleiben.

Dauerregen am Donnerstag in Teilen Bayerns

Der DWD rechnet am Donnerstag zudem mit Dauerregen in Teilen Bayerns. Ab dem Vormittag werden in den nördlichen Mittelgebirgen und im Bayerwald in Staulagen Regenmengen von etwa 30 Liter pro Quadratmeter erwartet. Der Regen soll bis Freitagmittag anhalten.

