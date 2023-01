Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturm in Teilen Bayerns

In Teilen Bayerns wird es am Montag stürmisch. Zudem soll es im Laufe des Tages schneien. Welche Regionen zum Wochenstart Sturm und Schnee abbekommen.

Die neue Woche in Bayern ist grau und mit viel Regen gestartet. Wie auch schon in der vergangenen Woche wird es in Teilen des Freistaats stürmisch. In exponierten Lagen sind schwere Sturmböen mit etwa 90 km/h möglich. Zudem soll es schneien.

Sturmwarnung in Bayern für Alpenregion und Franken

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Süden Bayerns eine amtliche Sturmwarnung herausgegeben. Davon ist die Alpenregion betroffen. Oberhalb von 1500 Metern sind Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 80 km/h möglich. Der Wind kommt anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung. Auf hohen Gipfeln rechnet der DWD mit Sturmböen bis zu 90 km/h. Die Warnung gilt vorerst bis Montagabend um 18 Uhr. Man sollte besonders auf herabfallende Gegenstände achten. Es könnten beispielsweise einzelne Äste herabstürzen.

Auch im Alpenvorland und im westlichen Franken wird es windig. Dort sind Böen mit etwa 60 km/h aus Südwest möglich. Die Warnung vor Windböen gilt im Alpenvorland bis Montag um 17 Uhr, in Franken vorerst bis 16 Uhr.

Frost und Schnee in Bayern in der Nacht auf Dienstag

Außerdem soll es zum Wochenstart in Bayern schneien. Am Montagvormittag werden oberhalb von 1000 Metern fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet, in den Hochlagen der Allgäuer Alpen etwa 15 Zentimeter. Ab Nachmittag sind im Allgäu oberhalb von 800 Metern 15 bis 25 Zentimeter Neuschnee möglich, in Staulagen bis zu 30 Zentimeter. Gegen Abend sinkt die Schneefallgrenze auf etwa 600 Meter. In den Alpen kommen fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee, im Bayerwald ein bis drei Zenitmeter.

Im Laufe des Tages kann es oberhalb von 1000 Metern bei Schauern vorübergehend glatt werden. Der DWD weist zudem darauf hin, dass in der Nacht zum Dienstag im Bergland teilweise leichter Frost auftreten könnte.

