Sturm- und Gewitterwarnung in Bayern: Diese Regionen sind betroffen

Die neue Woche hat in Bayern eher ungemütlich begonnen. Der Deutsche Wetterdienst warnt in mehreren Regionen vor Gewittern und Sturmböen.

Nach einem sommerlichen Wochenende startete die neue Woche in vielen Teilen Bayerns mit Regen. In mehreren Regionen sind am Montagmorgen auch Gewitter möglich. Auch in den kommenden Tagen bleibt es überwiegend regnerisch und kühler. Erst ab Donnerstag steigt die Temperatur wieder und es wird sommerlicher.

Sturm- und Gewitterwarnung in Bayern am Montag: Diese Regionen sind betroffen

Der DWD hat eine Sturmwarnung herausgegeben. Diese gilt den ganzen Montag über in den Alpen. Oberhalb von 1500 Metern treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 80 km/h anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen sind sogar Sturmböen mit etwa 90 km/h möglich. Der DWD warnt vor herabstürzenden Ästen und herabfallenden Gegenständen.

Zudem warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in mehreren Regionen Bayerns vor Windböen. Von 11 bis 18 Uhr Uhr sind Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h möglich. Betroffen sind Oberfranken und Teile Unterfrankens.

Wetter in Bayern: Viel Regen zum Wochenbeginn

Nachdem es am Wochenende noch größtenteils sonnig war, ist die Sonne am Montag kaum zu sehen. Den ganzen Tag über sind in Bayern Schauer und Gewitter mit Sturmböen möglich. Dabei bleibt es mit bist zu 27 Grad sommerlich warm. Die höchsten Werte erwartet der DWD in Niederbayern.

In der Nacht zum Dienstag verlagern sich die Regenfälle zunehmend an die Alpen. Aber auch nördlich der Donau bleibt es nicht komplett trocken. Dabei sind im westlichen Franken erneut einzelne Gewitter möglich. Auch untertags bleibt das Wetter ähnlich. Es sind viele Wolken am Himmel und der DWD erwartet weiterhin Schauer und Gewitter. Gebietsweise kann der Regen kräftiger ausfallen und länger anhalten. Mit 18 bis 23 Grad wird es dabei kühler als in den vergangenen Tagen.

Die Schauer und Gewitter halten in der Nacht zum Mittwoch vor allem im Süden Bayerns noch an, sonst lockern die Wolken größtenteils auf. Im Laufe des Tages wechseln sich Sonne und Wolken ab, wobei aber auch immer wieder Schauer und kurze Gewitter erwartet werden. Am wärmsten wird es dabei mit knapp über 20 Grad am Untermain.

Wetter: Ab Donnerstag wieder Sonne in Bayern

Am Donnerstag ist es größtenteils bewölkt. Von Westen her kommt etwas Regen. Im südlichen Alpenvorland bleibt es aber meist trocken, zeitweise scheint sogar die Sonne. Mit bis zu 23 Grad wird es wieder etwas wärmer. In der Nacht zum Freitag ist gebietsweise wieder Regen möglich. Im Laufe des Freitags und auch am Wochenende steigt die Temperatur wieder über 25 Grad.