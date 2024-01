Sturmwarnung für Bayern heute: Welche Landkreise sind betroffen?

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Montag in einigen Teilen Bayerns vor Sturm. In den kommenden Tagen wird es dann teils sonnig, teils regnerisch, glatt und es fällt wieder Schnee.

Nach einem traumhaften Winterwochenende startet die neue Woche in Bayern meist grau und teils stürmisch. In den kommenden Tagen hat das Wetter einiges zu bieten, es wird milder und es scheint immer wieder die Sonne. Doch auch Schneeschauer und Glätte sind in dieser Woche möglich.

Sturmwarnung heute: Betroffene Landkreise in Bayern

Am Montagmorgen ist es meist stark bewölkt, dabei kann es an den Mittelgebirgen auch schneien. Lediglich vom nördlichen Alpenvorland bis ins südliche Niederbayern scheint zunächst noch die Sonne. Ab dem Nachmittag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch dort häufiger mit Schneefall. In Nordbayern herrscht ein geringes Gewitterrisiko. Die Temperatur steigt auf minus bis plus drei Grad.

In mehreren Landkreisen im Süden des Freistaats (ab 1500 Metern) und in der Oberpfalz sowie in Niederbayern (jeweils ab 1000 Metern) warnt der DWD vor Sturmböen. Windgeschwindigkeiten bis 100 km/h sind dort möglich. Es könnten einzelne Äste herabstürzen. Die Warnung gilt bis Dienstagmorgen um 6 Uhr. Diese Landkreise sind betroffen:

Cham

Regen

Freyung-Grafenau

Straubing-Bogen

Deggendorf

Oberallgäu

Ostallgäu

Garmisch-Partenkirchen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags -1°C, nachmittags 1°C und abends -2°C. Es wird heute voraussichtlich 3 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern morgen und in d nächsten Tagen

In der Nacht zum Dienstag erwartet der DWD gebietsweise Schneeschauer, die sich in der zweiten Nachthälfte an die östlichen Mittelgebirge zurückziehen. Dort fallen auch tagsüber noch die letzten Flocken. Bei minus bis plus drei Grad bleibt es überwiegend bewölkt. Im Laufe des Tages kann aber von Südwesten her zunehmend die Sonne scheinen.

Am Mittwochmorgen kommt in Teilen Schwabens und Oberbayerns wieder Schneefall auf, der sich im Laufe des Tages weiter ausbreitet und schnell in Regen übergeht. Dann droht Glatteisgefahr. In Nord- und Ostbayern herrscht bei minus ein Grad häufig Dauerfrost, sonst steigt die Temperatur auf plus ein bis sechs Grad.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Auch in der Nacht zum Donnerstag kann es glatt bleiben. Im nördlichen Franken könnte zudem wieder Schnee fallen. Tagsüber verlagert sich der Niederschlag zunehmend in den Süden. Der Regen geht bis in tiefe Lagen in Schnee über. Im nördlichen Franken herrscht teilweise Dauerfrost um minus ein Grad, sonst steigt die Temperatur auf plus ein bis acht Grad. Am wärmsten wird es dabei am Alpenrand.

Lesen Sie dazu auch

In der Nacht zum Freitag zieht sich der Schneefall an die Alpen zurück. Im Laufe des Tages scheint insbesondere im höheren Alpenvorland häufig die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt dabei bei plus vier Grad.