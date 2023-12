Warnungen für Bayern: Welche Landkreise sind von Sturm und Hochwasser betroffen?

Der Deutsche Wetterdienst warnt heute vor Sturm- und Orkanböen sowie Überschwemmungen in Bayern. Welche Landkreise bettoffen sind, erfahren Sie hier.

Kurz vor Weihnachten verbreitet das Wetter in Bayern nur wenig weihnachtliche Stimmung. Am Freitag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Sturm- und Orkanböen sowie vor Dauerregen und Überschwemmungen.

Orkan- und Sturmwarnung heute: Diese Landkreise sind betroffen

Das Sturmtief "Zoltan" wütet am Freitag in Deutschland. Auch Bayern ist betroffen. Eine Warnung der orangen Stufe 2 gilt fast für den kompletten Freistaat bis Freitag um 17 Uhr. Lediglich für Teile Unterfrankens hat der DWD nur die Warnstufe 1 ausgerufen.

In mehreren Landkreisen gilt aber die rote Warnstufe 3 bis Samstagmittag beziehungsweise Samstagabend. Oberhalb von 1500 Metern erwartet der DWD orkanartige Böen mit bis zu 130 km/h. Es könnten Bäume entwurzeln und Dächer beschädigt werden. Der DWD rät, auf herabstürzende Gegenstände zu achten, Fenster und Türen zu schließen sowie Gegenstände im Freien zu schützen. Aufenthalte im Freien sollten, wenn möglich, vermieden werden. In diesen bayerischen Landkreisen gilt die rote Warnstufe 3:

Cham

Regen

Freyung-Grafenau

Straubing

Deggendorf

Lindau

Oberallgäu

Ostallgäu

Garmisch-Partenkirchen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Der Hochwassernachrichtendienst Bayern warnt am Freitag vor Überschwemmungen in bebauten Gebieten in mehreren Bayerischen Landkreisen. Hier gilt die rote Warnstufe:

Rhön-Grabfeld

Coburg

Kronach

Lichtenfels

Kulmbach

Bamberg

Bayreuth

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 5°C, nachmittags 7°C und abends 7°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Wetter heute in Bayern: Sturm, Regen und Schnee

Zum Sturm kommen in Bayern am Freitag schauerartige Regenfälle. Im Oberallgäu warnt der DWD bis Samstagabend um 21 Uhr vor ergiebigem Dauerregen mit Niederschlagsmengen zwischen 80 und 100 Liter pro Quadrateter. Im Bergland kann es teilweise schneien. Die Temperatur steigt auf maximal neun Grad.

Lesen Sie dazu auch