Wetterdienst warnt vor Sturm in Bayern: Welche Landkreise sind betroffen?

Der Deutsche Wetterdienst warnt zum Beginn der neuen Woche in Bayern vor Sturmböen. Dabei wird es am Montag mit bis zu 18 Grad sehr mild.

Die neue Woche hat in Bayern mild, aber stürmisch begonnen. Die kommenden Tage werden im Süden meist sonnig, im Norden oft bewölkt und regnerisch. Dabei beleibt es sehr mild – an den Alpen werden bis zu 19 Grad erwartet.

Sturmwarnung für Bayern heute: Betroffene Landkreise im Überblick

Am Montag scheint südlich der Donau die Sonne, nördlich davon ist es stark bewölkt. Zwischen Frankenwald und Oberpfälzer Wald ist auch Sprühregen möglich. Im Laufe des Nachmittags erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch im südlichen Mittelfranken und in der südlichen Oberpfalz immer öfter die Sonne. Die Höchstwerte liegen an den Mittelgebirgen bei acht bis zehn Grad, sonst meist elf bis 14 Grad, an den Alpen kann die Temperatur örtlich sogar auf bis zu 18 Grad steigen.

Es wird stürmisch. Südlich der Donau sind örtlich, nördlich davon verbreitet Böen mit bis zu 60 km/h möglich. In diesen Landkreisen warnt der DWD in den Alpen oberhalb von 1500 Metern bis um zwölf Uhr vor schweren Sturmböen:

Oberallgäu

Ostallgäu

Garmisch-Partenkirchen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

Im Osten Bayerns gilt eine Warnung vor Sturmböen oberhalb von 600 beziehungsweise 1000 Metern bis mindestens 18 Uhr. Diese Landkreise sind davon betroffen:

Kronach

Kulmbach

Hof

Bayreuth

Wunsiedel im Fichtelgebirge

im Tirschenreuth

Neustadt an der Waldnaab

Amberg-Sulzbach

Schwandorf

Cham

Regen

Straubing-Bogen

Deggendorf

Freyung-Grafenau

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 0°C, nachmittags 5°C und abends 5°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern: Bis zu 19 Grad in dieser Woche

Auch am Dienstag ist es nördlich der Donau oft stark bewölkt. Es bleibt aber meist trocken. Im Süden scheint häufig die Sonne. Dabei kann es wieder windig werden. An den östlichen Mittelgebirgen wird es sechs Grad mild, sonst acht bis dreizehn Grad.

Am Mittwoch scheint im Süden noch zeitweise die Sonne, sonst ist es meist bewölkt und im Laufe des Tages breitet sich von Norden her Regen aus. Der DWD erwartet erneut frischen, teils stürmischen Wind. Die Temperatur steigt auf neun bis 13 Grad, im östlichen Alpenvorland sind 15 Grad möglich.

Lesen Sie dazu auch

In der Nacht zum Donnerstag regnet es weiterhin, an den nördlichen Mittelgebirgen kann auch Schnee fallen. Auch tagsüber kann es zeitweise regnen. Im Süden scheint in der zweiten Tageshälfte auch teilweise die Sonne. In Hochfranken liegt die Temperatur bei fünf Grad, sonst bei acht bis zwölf Grad. Am wärmsten wird es mit 15 Grad wieder im Alpenvorland.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Am Freitag wird es südlich der Donau sonnig und es bleibt trocken, sonst rechnet der DWD mit vielen Wolken und zeitweisem Regen. Dabei bleibt es mit bis zu 17 Grad sehr mild. Am östlichen Alpenrand sind sogar bis zu 19 Grad möglich.